L'ADAC canvia de seu i fa moure les lletres de la paraula Llibertat pel Barri Vell de Girona

A partir d'ara, la seu de l'entitat serà a l'edifici Fòrum del carrer Albareda

L'ADAC canvia de seu i fa moure les lletres de la paraula Llibertat pel Barri Vell de Girona

L'ADAC canvia de seu i fa moure les lletres de la paraula Llibertat pel Barri Vell de Girona

L'ADAC canvia de seu i fa moure les lletres de la paraula Llibertat pel Barri Vell de Girona / Marc Martí Font

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Punt i final de la seu de l'ADAC (Ateneu d'Acció Cultural) a la pujada de Sant Domènec de Girona. Un acte emotiu, simbòlic i visual ha servit per traslladar les històriques lletres grogues que estaven al balcó i que conformen la paraula Llibertat d'aquest local fins al nou espai, situat a l'edifici Fòrum del carrer Albareda. Els socis de l'entitat que han volgut han participat en aquest canvi de lloc de les lletres. La "llibertat" ha canviat de carrer davant la mirada de veïns i turistes que hi havia pel Barri Vell.

La primera reunió de l’entitat va ser al bar El Racó, del carrer Ginesta, l’any 1980. El primer local va ser al carrer Bisbe Lorenzana 9, a partir del setembre del 1981. Un any després van anar al carrer Auriga fins l’any 1991, quan es van traslladar al carrer Nou. Des del setembre de l’any 2000, estaven a la pujada de Sant Domènec.

