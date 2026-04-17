L'alcalde de Girona es reunirà amb Girona+Neta per conèixer les reivindicacions de la vaga
Els treballadors de Girona+Neta reclamen millores salarials i de conciliació, però l'Ajuntament recorda que no pot participar en la negociació del conveni, segons els seus serveis jurídics
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, es reunirà la pròxima setmana amb les diferents parts de l'empresa que s'encarrega de la neteja i la recollida de residus de la ciutat, Girona+Neta, per "conèixer de primera mà les reivindicacions". Tot això, després que la plantilla anunciés aquesta setmana que farà vaga a partir del 4 de maig si no s'arriba a un acord pel nou conveni col·lectiu.
En un comunicat, l'Ajuntament deixa clar que "es tracta d'un conflicte dins d'una empresa privada" i, tal com va recordar ahir la tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sílvia Aliu, fa un any que el consistori va "oferir la mediació del Col·legi d’Advocats de Girona per a la negociació del conveni i va ser rebutjada per part del Comitè d’Empresa". A part, també assenyalen que, d’acord amb els Serveis Jurídics de l’Ajuntament, "l’alcalde ni cap regidor o regidora pot participar en la negociació del conveni". Tot això, perquè Girona+Neta "no és una empresa mixta", com sí que havia estat en altres moments.
En paral·lel, els treballadors fa un any i mig que negocien un nou conveni col·lectiu amb l'empresa que, de moment, no ha arribat a bon port. La plantilla reclama increments salarials vinculats a l'IPC, una bona conciliació laboral o més personal i vehicles adaptats, el servei per poder cobrir totes les tasques.
Vaga per Temps de Flors?
Si no s'arriba a un acord, la plantilla ja ha anunciat que anirà a la vaga a partir del 4 de maig, a les portes de Temps de Flors, que se celebra entre el 7 i el 19 del mateix mes. A més, aquest dilluns protestaran abans del ple municipal i el PSC presentarà una moció en nom seu amb l'objectiu que l'Ajuntament participi en la negociació d'aquest conveni.
Els treballadors de Girona+Neta, però, no són els únics que han amenaçat de fer vaga per Temps de Flors. També ho han fet les brigades municipals, que deixaran de fer hores extra. "Sense les brigades, Girona no té capacitat per fer Temps de Flors", va assegurar el portaveu de la secció sindical de Comissions Obreres (CCOO), Rafa Navarro.
En aquest cas, els treballadors de les brigades van denunciar aquest dijous que l'Ajuntament no compleix amb les propostes econòmiques que s’havien anunciat. La situació ha fet perdre la confiança i "els treballadors s'han cansat" després de diferents compromisos que no han acabat prosperant. Aquest divendres matí, han tornat a protestar a la plaça del Vi.
