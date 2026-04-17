L'enxampen al Barri Vell de Girona després d’un altre robatori: acumula més de 90 antecedents
Els Mossos el vam localitzar poca estona després dels fets amb els 100 euros sostrets a sobre
Els Mossos d’Esquadra van detenir la matinada del dijous -16 d’abril- a Girona un vell conegut per la policia: un home de 45 anys, amb més de 90 antecedents per fets similars, com a presumpte autor d’un robatori amb força en un restaurant del Barri Vell, al carrer de la Força.
Els fets van passar cap tres quarts de tres de, quan es va activar l’alarma d’intrusió del negoci. Quan els agents van arribar al local, van comprovar que el pany d’accés havia estat forçat i que de la caixa registradora hi faltaven uns 100 euros.
Després de rebre l’avís, la policia va desplegar un dispositiu de cerca pels voltants per localitzar l’autor dels fets. Al cap de poca estona, una altra patrulla va identificar un home que coincidia plenament amb les imatges captades pel sistema de seguretat de l’establiment.
Segons la policia, durant l’escorcoll li van trobar al damunt la quantitat exacta de diners sostreta del negoci. Per aquest motiu, els agents el van detenir com a presumpte autor d’un robatori amb força a establiment, segons informa el cos policial.
L’arrestat, que acumula 95 antecedents per fets similars, ha de passar pròximament a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Girona.
