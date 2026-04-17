Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
L'espai, que havia estat una botiga de papereria que fins fa pocs dies encara conservava cartells de liquidació i articles a l'aparador, es convertirà en un establiment dedicat al cafè d'especialitat
El local ubicat al número 10 del carrer Ultònia de Girona, que havia estat una botiga que despatxava articles de papereria, tornarà a aixecar la persiana després de nou anys tancat. De fet, fins fa pocs dies, l'aparador i l'interior de l'establiment encara conservaven cartells de liquidació i alguns articles, des de motxilles escolars a carpetes, passant per llibretes, bolígrafs o impressores.
Els vidres acumulaven grafitis mentre l'interior s'omplia de pols pel pas dels anys, un fet que inquietava els gironins que hi passaven per davant, que es preguntaven per què tot continuava igual i, sobretot, per què no ho agafava ningú.
El negoci, de fet, va abaixar la persiana a finals del 2017 per problemes econòmics, que van derivar en una qüestió judicial.
D'aquí prop de dos mesos, però, el local tornarà a aixecar la persiana, reconvertit en un establiment dedicat al cafè d'especialitat sota el nom de La Capilla Girona. El negoci, que fins ara s'ubicava al carrer de l'Aneto número 16, al barri de Taialà, ha llogat el local per traslladar-se al centre de la ciutat.
Subscriu-te per seguir llegint
