El projecte BioMat2Com de la UdG estrena un equip pioner per mesurar el pes molecular en la creació de biomaterials

La màquina fa un anàlisi de cromatografia per permeació de gel en els elements d'origen plàstic i les fibres naturals

Les imatges de l'investigador de la UdG, Quim Tarrés. / Aleix Freixas / ACN

El projecte BioMat2Com de la Universitat de Girona ha estrenat un equip per mesurar el pes molecular que és pioner a l'Estat. L'investigador principal del projecte, Quim Tarrés, explica que aquest equip permet mesurar amb precisió la distribució dels pesos moleculars en polímers (que són macromolècules) naturals i sintètics. El projecte es dedica a investigar materials d'origen natural que permetin substituir els que es fan amb plàstics que depenen del petroli, com per exemple les bosses biodegradables. La novetat és que en un mateix equip, els investigadors podran saber el pes molecular tant de macromolècules d'origen plàstic com també les de fibres naturals. Aquest pas és possible a partir d'una cromatografia per permeació de gel.

Quim Tarrés lidera el projecte BioMat2Com a la Universitat de Girona. A través d'aquest equip d'investigadors es busquen materials d'origen 100% renovable que puguin substituir aquells que es fan actualment amb plàstics que provenen del petroli. Un exemple són les bossos compostables o biodegradables o els gots que es fan servir en festes majors que substitueixen el plàstic per pellofes d'arròs.

Tarrés explica que la base per aconseguir-ho és trobar una matriu termoplàstica d'origen natural i biodegradable i reforçar-la amb nanofibres de cel·lulosa. Tarrés detalla que "el problema que hi ha actualment és que a les matrius plàstiques no els agrada gens l'aigua, mentre que les fibres naturals els agrada molt i això fa que siguin incompatibles". Per això han de trobar "un agent d'acoplament" que enllaci els dos elements.

Per fer-ho, l'investigador remarca que cal "conèixer perfectament quin és el pes molecular dels compostos que desenvolupem". Ara, el projecte incorpora un nou equip que han comprat amb l'ajuda del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Aquesta nova eina és pionera a l'Estat perquè permet conèixer "al detall" el pes molecular dels elements. Fins ara, Quim Tarrés detalla que ja hi havia equips que analitzaven el pes molecular dels polímers plàstics. La novetat, però, és que l'equip també servirà per conèixer "el grau de polimerització de les nanofibres" que analitza el projecte.

L'aparell permet analitzar polímetre solubles i polímetre dissolvents. A partir d'una columna cromatogràfica que conté un material porós es produeix la separació de les molècules en funció de la seva mida hidrodinàmica. Aquelles molècules que tenen una major mida no penetren en els porus del material i tenen un camí més curt, mentre que les més petites accedeixen a una major quantitat de porus i surten més tard. D'aquesta manera es pot obtenir una distribució molt detallada de pesos moleculars que hi ha dins de la mostra.

Això permet que els investigadors relacionin l'estructura i la propietat i, d'aquesta manera, s'optimitzen els paràmetres de producció. Quim Tarrés detalla que aquesta eina permetrà "seguir produint materials que avui en dia es fan amb plàstics derivats del petroli a partir de materials d'origen 100% renovable, i si interessa biodegradables".

