Protesta de les brigades municipals de Girona amb marxa lenta, clàxons, petards i batucada davant l’Ajuntament
Els treballadors mantenen la pressió mentre segueixen negociant amb el consistori i no descarten una vaga per Temps de Flors
Les brigades municipals de Girona han tornat a sortir al carrer aquest divendres per pressionar l’Ajuntament de Girona en ple conflicte laboral per les millores econòmiques i la proposta de disponibilitat que fa mesos que negocien amb el consistori. La protesta ha arrencat poc abans de les nou del matí amb una marxa lenta dels vehicles de la brigada per la plaça Catalunya, acompanyada d’una sorollosa tocada de clàxons.
Després, els treballadors han anat aparcant els vehicles en diferents punts de la zona, alguns a la mateixa plaça i d’altres a l’entorn del Jardí de la Infància, abans d’encaminar-se cap a la plaça del Vi. Durant el recorregut han fet una batucada i també han llançat petards, una acció que han repetit davant de l’ajuntament, on han mantingut la protesta durant aproximadament mitja hora. La Policia Municipal de Girona ha tallat l'accés a la plaça del Vi davant aquesta mobilització laboral.
Durant la mobilització, Pere Batllosera, delegat sindical i membre de les brigades, ha explicat que el malestar de la plantilla ve de lluny i que el conflicte s’ha agreujat després de mesos de negociacions sense un acord tancat. Segons ha detallat, treballadors i consistori "fa nou mesos que negociem una proposta de disponibilitat" per a les brigades, però quan semblava que hi havia "un pacte verbal ferm", l’Ajuntament hauria introduït canvis d’última hora.
Batllosera ha assegurat que la proposta que s’havia estat treballant es va arribar a sotmetre a votació entre la plantilla i que va rebre un suport molt ampli. Segons ha explicat, el text va obtenir 84 vots a favor i 2 en contra, però posteriorment el govern municipal els va comunicar "una modificació substancial” del que s’havia acordat. El delegat sindical lamenta que això hagi fet descarrilar una negociació que, segons la seva versió, estava pràcticament encarrilada.
El representant dels treballadors sosté que la reivindicació busca desencallar unes millores pendents arran d’incompliments acumulats durant anys. En aquest context, la plantilla defensava una fórmula de disponibilitat molt semblant, assegura, "a la que ja té la Policia Municipal de Girona", però denuncia que l’opció s’ha frenat a l’últim moment. “No ho entenem”, ha resumit.
A les portes d'una vaga
Tot i la tensió, Batllosera ha deixat clar que ara mateix no hi ha vaga convocada. Les brigades mantenen les mobilitzacions mentre esperen el resultat de les reunions -avui en tenen una- amb el consistori i no amaguen que la situació és delicada. “La gent està molt enfadada”, ha advertit, tot subratllant que el conflicte arriba després de “molts anys d’incompliments i deutes” i que la plantilla difícilment farà marxa enrere si no hi ha un compromís ferm.
A més, el delegat ha avisat que el pols amb l’Ajuntament pot acabar afectant de ple el muntatge de Temps de Flors, ja que bona part de la feina recau en les brigades municipals. En aquest sentit, ha insistit que els treballadors no volen continuar fent hores extres si no es resol abans el conflicte. Segons diu, la situació es troba en un “impàs”, a l’espera de veure si les negociacions fan algun pas real endavant.
Segona protesta
La protesta d’aquest divendres arriba l’endemà d’una altra concentració a la plaça del Vi, on una seixantena de treballadors ja van advertir que podrien acabar fent vaga si l’Ajuntament de Girona no concreta per escrit les propostes econòmiques compromeses. Aquest dijous, el portaveu de la secció sindical de CCOO, Rafa Navarro, va denunciar que el consistori havia introduït “problemes tècnics” en una proposta que, segons la plantilla, estava pràcticament tancada.
Després d’aquella reunió amb el govern municipal, els representants sindicals van explicar que l’executiu local s’havia compromès a posar sobre la taula aquest divendres una oferta “molt semblant” a la que ja s’havia negociat. Amb tot, els treballadors mantenen la pressió al carrer i insisteixen que no acceptaran noves promeses si no queden “lligades i ben lligades”.
