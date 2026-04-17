La suposada violació del carrer Tomàs Mieres de Girona mai va existir: la menor va admetre als Mossos que s’ho havia inventat
El cas, denunciat a finals del 2024 i fet públic mesos després, va acabar desmentit per la mateixa denunciant, mentre es va incrementar la presència policial a la zona que ja arrossegava un augment de delictes i d’incivisme
La suposada violació d’una menor el 2024 a l’entorn del carrer Tomàs Mieres de Girona era falsa. Segons avançat SER Girona, la mateixa denunciant va acabar admetent davant dels Mossos d’Esquadra de la Unitat Central d’Agressions Sexuals que s’ho havia inventat. En la seva declaració, la noia va explicar que havia accedit voluntàriament a l’immoble ocupat del carrer Tomàs Mieres -ara enderrocat-, que coneixia alguns dels qui hi vivien i que no havia patit cap agressió.
El cas havia generat una forta alarma social des que el setembre del 2025 va transcendir que els Mossos investigaven una presumpta agressió sexual amb penetració de finals de l'any 2024 a una menor que, segons la denúncia inicial, hauria tingut lloc aproximadament un any abans a la zona compresa entre Tomàs Mieres, la ronda Ferran Puig i el viaducte de Girona. En aquell moment no hi havia cap detingut i la investigació es trobava oberta.
En concret, el cas va sortir a la llum arran de la difusió d’uns àudios en què, presumptament, una dona explicava que una suposada agent dels Mossos d’Esquadra havia rebut una denúncia a Girona i en descrivia els fets.
Denúncia falsa
L'agressió denunciada mai no va existir. El gir en el cas es va produir quan la menor va rectificar el relat davant dels investigadors i va reconèixer que els fets denunciats eren inventats, segons també ha pogut confirmar Diari de Girona.
Amb tot, cal precisar que el desplegament policial i el reforç de la vigilància en aquest punt de la ciutat no es van activar únicament per aquesta denúncia. Quan va esclatar el cas en aquell entorn on ja s’arrossegaven problemes de delinqüència, incivisme i conflictes de convivència vinculats als immobles ocupats. A la zona s’hi havien detectat robatoris a vianants, baralles i diverses intervencions policials, fet que ja havia obligat a incrementar la presència de Mossos i Policia Municipal.
La falsa denúncia que es va fer viral també va coincidir amb la circulació de diversos àudios i missatges que alertaven del perill de passar per aquest entorn, cosa que va accentuar encara més la sensació d’inseguretat entre els veïns. Finalment, però, el cas s’ha tancat sense detencions després que la mateixa denunciant desmuntés la versió inicial.
Segons afegeix SER Girona, fonts properes a la investigació apunten que la menor es trobava en una situació personal delicada, un element que s’ha tingut en compte a l’hora d’abordar el cas amb la màxima prudència.
