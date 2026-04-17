Temps de Flors ja té cartell: Girona reconeix tres propostes en el concurs d’enguany
El jurat ressalta la qualitat i la diversitat de les obres presentades en el concurs d’aquest any
La 71a edició de Girona, Temps de Flors ja té cartell. La proposta guanyadora s’ha donat a conèixer aquest divendres a l’Institut Santiago Sobrequés i Vidal, en un acte que ha posat en valor tant el resultat final com el procés creatiu al darrere i, sobretot, el nivell i la diversitat de les obres presentades enguany al concurs.
El director del centre i coordinador del projecte, Ignasi Auquer, ha agraït a l’Ajuntament de Girona i a l’organització de Temps de Flors que continuïn comptant amb l’institut per elaborar la imatge del festival. Auquer ha remarcat la implicació del professorat i ha assegurat que aquesta edició ha destacat per la varietat de propostes i per un nivell que ha qualificat d“excel·lent”. El director ha subratllat que aquest any hi ha hagut una mirada diferent per part del professorat, fet que ha contribuït a enriquir els resultats.
Tres reconeixements
Una de les novetats principals d’aquesta edició ha estat la incorporació d’un segon i un tercer premi. Fins ara, el concurs només reconeixia una única proposta guanyadora, però aquest any s’ha volgut ampliar el reconeixement a més alumnes. Segons Auquer, aquest canvi permet posar en valor la feina de més participants i també aporta més emoció a l’acte de presentació. En aquest sentit, el tercer premi ha estat per a Taís Coll, el segon per a Shanshan Wan i el primer per a Berta Bermúdez, autora del cartell que il·lustrarà la mostra floral d’aquest 2026.
La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, ha destacat la importància del cartell per a la ciutat i el paper de l’Associació d’Amics de les Flors, a qui ha definit com “l’ànima i el motor” del festival. Geis ha assegurat que el nivell d’aquest any ha estat especialment alt i ha reconegut que al jurat li va costar prendre una decisió per la qualitat de moltes de les propostes. En aquesta línia, ha felicitat totes les participants i ha avançat que l’Ajuntament estudiarà tenir algun detall amb la segona i la tercera classificades per reforçar aquest nou format de premis.
Per la seva banda, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha coincidit en destacar el nivell del concurs. Ha explicat que és el tercer any que forma part del jurat i ha assegurat que enguany és quan els alumnes “ho han posat més difícil”. Salellas ha felicitat les tres guanyadores i també la resta de participants, així com el professorat que ha acompanyat el procés. A més, ha animat els joves a mantenir el compromís amb la ciutat, tot recordant que Temps de Flors és un esdeveniment pensat tant per als gironins com per als visitants.
L’esperit primaveral
La guanyadora, Berta Bermúdez, ha explicat que el seu cartell busca transmetre la tendresa i l’esperit primaveral del festival a través d’una figura femenina coronada de flors, situada en primer terme i envoltada d’elements vegetals. La proposta combina tons verds, negres i rosats i incorpora al fons alguns perfils recognoscibles de Girona, com la catedral i Sant Fèlix, a més d’una referència al Pont de Ferro en una franja vermella que travessa la composició. Bermúdez, que és de Bescanó, ha detallat que el procés creatiu va ser llarg i que la idea va anar evolucionant amb diferents esbossos fins a arribar al resultat final.
El treball s’ha desenvolupat al llarg d'uns tres mesos, dins del marc dels tallers del centre, i ha implicat una dedicació continuada per part de l’alumnat. La mateixa autora ha reconegut que inicialment no tenia clara la idea i que es va inspirar en altres cartells abans de definir la seva proposta. El resultat final serà ara la imatge oficial de Temps de Flors i es podrà veure arreu de la ciutat durant els dies del festival.
Amb aquest cartell, Girona comença a escalfar motors per a una nova edició d’un dels esdeveniments més emblemàtics del calendari local, que cada primavera transforma la ciutat i atrau milers de visitants.
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
- Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària
- El Trueta s'hauria pogut dir d'una altra manera: els dos noms que van sonar per a l’hospital
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat