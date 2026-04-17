Tornen a exigir a l’Ajuntament de Girona una actuació urgent per salvar el Castell de Montjuïc
L’Associació Cultural i Esportiva de Montjuïc denuncia l'acumulació de vegetació, el deteriorament de murs i la manca de vigilància a la fortalesa, després que l'Ajuntament no hagi pogut impulsar millores
L’Associació Cultural i Esportiva de Montjuïc ha tornat a reclamar a l’Ajuntament de Girona una actuació urgent al Castell de Montjuïc davant el que considera un estat “greu” d’abandonament, degradació i vulnerabilitat del recinte. En un escrit signat pel seu secretari, Ricard Camó, l’entitat demana al consistori un pla de neteja, protecció, conservació i recuperació per retornar el castell a l’ús ciutadà, cultural i patrimonial.
La reclamació no és nova. Ja en una primera mobilització impulsada des del veïnat del barri, els promotors havien advertit que el castell es trobava en un “moment límit” i havien fet una crida a actuar abans que la ruïna i l’espoli avancessin encara més. Aquell moviment, de caràcter independent, ja defensava la necessitat d’obrir aquest patrimoni a tota la ciutat.
En el nou escrit, l’associació alerta de l’acumulació de matolls, herbes, enfiladisses i brutícia, del deteriorament progressiu de murs i estructures, de la caiguda de fragments de muralla, de l’espoli de pedres i de la presència puntual d’activitats incíviques. L’entitat considera que la primera necessitat és una neteja integral, profunda i immediata, no com una acció puntual, sinó com l’inici d’un pla permanent de manteniment i conservació.
Segons remarquen, la vegetació descontrolada no només transmet una imatge d’abandonament, sinó que està causant danys sobre muralles, sales i restes històriques. També alerten que les arrels, les enfiladisses i la humitat afavoreixen els despreniments i posen en risc tant la conservació del patrimoni com la seguretat de les persones.
L’associació també denuncia el saqueig de pedres i elements constructius, una problemàtica que, assegura, accelera la degradació del monument. A això s’hi suma la manca de vigilància i de presència policial, que converteix el recinte en un espai vulnerable davant el vandalisme i els usos incívics.
Intents fallits
La nova reclamació arriba després que els intents de l’Ajuntament per impulsar millores a l’interior del castell no hagin acabat prosperant. El concurs públic per executar una reforma a la zona de la cisterna ha quedat desert fins a quatre vegades, sense que cap empresa s’hagi presentat per assumir els treballs. En l’últim intent, el pressupost de sortida era de 309.304 euros, després de revisions a l’alça respecte a convocatòries anteriors.
El projecte, encarregat a l’arquitecta Olga Felip, preveia convertir l’àmbit de la cisterna en un petit espai escènic a l’aire lliure, amb millores d’accessibilitat, grades i il·luminació vinculada a les activitats. Fa uns anys, a més, el consistori ja havia executat una primera actuació a la fortalesa amb la instal·lació d’una rampa metàl·lica a la zona de la casa del governador. Amb tot, aquestes intervencions no han estat suficients per revertir l’estat general del recinte.
Per això, l’entitat reclama ara un pla urgent que inclogui la neteja integral del castell i del seu entorn, un calendari estable de manteniment, mesures de protecció contra l’espoli i el vandalisme i una avaluació tècnica urgent de l’estat estructural per identificar danys i prioritats de restauració.
Més enllà de les actuacions immediates, l’associació defensa que el Castell de Montjuïc pot esdevenir un espai obert als veïns, al conjunt de Girona i als visitants. En aquest sentit, recorden que des de les primeres reivindicacions ja es plantejava no només salvar el monument, sinó convertir-lo en un espai de memòria viva, cohesió i identitat de barri.
Trobades de germanor
Aquesta vinculació no és nova. Des de fa anys, el castell acull trobades de germanor que mantenen viu el lligam entre la fortalesa, els antics residents i les seves famílies.
Una de les cites més consolidades és la Trobada de Germanor impulsada per l’Associació Amics del Castell de Montjuïc, que s’ha convertit en un espai de record, convivència i reivindicació del valor històric i sentimental de l’indret.
Idees de futur
Entre les propostes de futur de l'entitat hi ha visites guiades, jornades de portes obertes, concerts acústics, recitals, exposicions, activitats pedagògiques, conferències, itineraris culturals i programes de voluntariat patrimonial. També es planteja estudiar un espai d’interpretació sobre la història del castell i del barri.
En l’escrit, l’entitat demana finalment que les associacions i entitats del barri puguin participar en el procés i expressa la seva disposició a col·laborar activament en la recuperació del recinte.
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat