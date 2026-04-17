La Universitat de Girona i el CSIC col·laboren per analitzar l'impacte del canvi climàtic als boscos marins

La Universitat de Girona (UdG) i el CSIC coordinen la iniciativa que vol aprofitar la col·laboració ciutadana per recollir informació i conèixer millor l'estat dels boscos marins davant les amenaces del canvi climàtic i la contaminació

Una de les algues estudiades. / Clàudia Auladell

Redacció

La plataforma de ciència ciutadana Observadors del Mar, impulsada pel CSIC, ha posat en marxa el projecte Boscos marins per conèixer millor l’estat dels ecosistemes dominats per algues a les costes nord-atlàntiques i mediterrànies de l’Estat. La iniciativa està coordinada per investigadores de la Universitat de Girona (UdG) i del CSIC i vol obtenir més dades sobre uns hàbitats clau per a la biodiversitat marina. Aquests boscos marins, formats per grans algues estructurals com les laminarials a l’Atlàntic i el Cantàbric o les del gènere Cystoseira al Mediterrani, actuen com autèntics boscos sota l’aigua: ofereixen refugi i aliment a nombroses espècies, protegeixen la costa, capturen carboni, oxigenen l’aigua i reforcen la resiliència dels ecosistemes. Tot i això, el seu futur està amenaçat pel canvi climàtic, la contaminació, la destrucció d’hàbitats, les espècies invasores i la sobrepesca.

Les dades disponibles apunten a una regressió important. Al Mediterrani, en els últims cinquanta anys s’han perdut o degradat fins al 80% dels boscos d’algues, mentre que al nord-oest peninsular han desaparegut en més de la meitat de les localitats estudiades en els darrers 25 anys. Davant d’aquest escenari, Observadors del Mar fa una crida a la ciutadania perquè aporti informació que complementi la recollida pels equips científics. A través de la plataforma, qualsevol persona pot comunicar la presència d’aquests boscos, fer observacions puntuals o seguir-ne l’evolució. La primavera és un moment especialment favorable per fer-ho, ja que és quan aquestes algues assoleixen el màxim desenvolupament.

Notícies relacionades

Segons la investigadora de l’IEO-CSIC Lara Arroyo, la implicació ciutadana és clau per avançar en el coneixement de la distribució i les amenaces que afecten aquests hàbitats. En la mateixa línia, Sònia de Caralt, de l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la UdG i del CEAB-CSIC, subratlla que les observacions de bussejadors i altres usuaris del mar seran validades pel personal científic i ajudaran a reforçar la recerca orientada a la conservació.

  1. Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
  2. Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
  3. La Sala del Cel de Girona tanca com a protesta: “La legalitat s’ha d’aplicar igual per a tothom”
  4. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
  5. Més de 12.000 llars de Girona pagaran més per les escombraries el 2026, mentre que a 35.550 els baixarà la taxa
  6. Una de cada tres multes de Trànsit a les comarques de Girona no es paga per la via ordinària
  7. El Trueta s'hauria pogut dir d'una altra manera: els dos noms que van sonar per a l’hospital
  8. Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat

L'Espai Gironès sorteja experiències al Magma per Sant Jordi

L'Espai Gironès sorteja experiències al Magma per Sant Jordi

Investiguen cinc membres de Revolta Pagesa per entrar tractors i tallar l'AP-7 a Salt en la vaga de docents del març

Investiguen cinc membres de Revolta Pagesa per entrar tractors i tallar l'AP-7 a Salt en la vaga de docents del març

Com funciona Balliu des de dintre

Com funciona Balliu des de dintre

La flama del Correllengua Argemanat arribarà dilluns a Girona

La flama del Correllengua Argemanat arribarà dilluns a Girona

SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc

SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc

Dissenyen un protocol per estudiar els fòssils més fràgils a partir de les restes d'un jaciment de Caldes de Malavella

Dissenyen un protocol per estudiar els fòssils més fràgils a partir de les restes d'un jaciment de Caldes de Malavella

Assalten un camió a Fornells, amenacen el xofer i s'enduen 109 caixes de conyac

Assalten un camió a Fornells, amenacen el xofer i s'enduen 109 caixes de conyac

La UdG coordina un projecte per conèixer els hàbits de la biodiversitat marina

La UdG coordina un projecte per conèixer els hàbits de la biodiversitat marina
