Dos avisos per caiguda de branques mobilitzen els Bombers a Girona en menys d’una hora
Les actuacions s’han fet aquest dissabte a la Devesa i Domeny
Els Bombers han treballat en dos incidents per caiguda de branques d’arbres a Girona en menys d’una hora. Les actuacions s’han fet als barris de la Devesa i Domeny i, en tots dos casos, han servit per retirar elements d’arbrat que suposaven un risc.
El primer avís s’ha rebut poc abans de les onze del matí a la plaça Mela Mutermilch, al barri de la Devesa, on una branca d’un pi amenaçava de caure. Els Bombers s’hi han activat amb dues dotacions i han pogut retirar-la en aproximadament mitja hora.
El segon servei ha tingut lloc cap a un quart de dotze al carrer Sant Gregori, al barri de Domeny. En aquest cas, la branca ja havia caigut quan hi han arribat els efectius, que l’han retirat per evitar nous problemes a la via.
Aquests dos serveis s’emmarquen en una setmana en què els Bombers han fet diverses actuacions similars a Catalunya, en uns dies marcats per les conseqüències dels episodis de vent i pluja recents.
