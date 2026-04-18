Un Tarlà nou de trinca dona la benvinguda a les Festes de la Primavera de Girona
La cercavila de gegants i capgrossos i la penjada del mític personatge gironí al carrer Argenteria enceten una programació que s'allargarà fins al 26 d'abril
El cinquè Tarlà de la història de Girona ja ha començat a girar al carrer Argenteria en una nova estructura d'alumini d'estètica idèntica a la que tenia fins ara, però més resistent. El clàssic personatge gironí que dona la benvinguda a les Festes de Primavera s'ha instal·lat amb honors a les dotze del migdia, després d'una corrua de canalla i famílies que seguien la cercavila de gegants i capgrossos que s'ha iniciat al jardí de la Infància a partir de les onze del matí.
Des de primera línia de la cercavila popular, la bruixa anava escombrant caps i esquenes de mainada - i d'algun adult despistat-. Els més petits amagaven el cap, temorosos, i d'altres havien après a contestar-li les maneres: fent-li el pam i pipa. Darrere, el Tarlà desfilava majestuós dalt una carrossa amb l'escala que serviria per instal·lar-lo al seu lloc. La colla gegantera Fal·lera Gironina posava música, gegants i capgrossos i bastoners a la festa. Mentrestant, Rambla avall, els més previsors ja havien agafat lloc als voltants de l'estructura. El pregoner, Pere Quera, ultimava els últims detalls de la seva intervenció. A les dotze tocades, els primers capgrossos i els bastoners ja havien arribat a lloc, i després d'una última exhibició i de donar la mà als més petits van procurar agafar lloc entre curiosos i els habituals.
"El Tarlà ja arriba!", deien els pares a la mainada, que aixecaven la vista cap a la carrossa, que finalment havia arribat. El moment més esperat havia arribat: un cop situat sota l'estructura, dos responsables del taller Brava Arts (responsables de la nova estructura del cos i del mecanisme que el fa girar) van posar-se a treballar encaixant els braços, cargolant i collant bé tots els claus en un muntatge més artesanal del que era habitual. De fet, el nou Tarlà és resultat de la feina de tres equips, que més enllà de la tasca de mecanització, ha tingut nou vestuari a càrrec de Casa de Barrets i també un nou cap a càrrec de l'artesà Nuxu Perpinyà.
El Pregó de Pere Quera ha donat la benvinguda a les Festes de Primavera, assegurant que "he tingut la sort de veure rodar el Tarlà durant molts anys", i recordant que la penjada del personatge popular abans sortia el 28 d'agost, per Sant Agustí, qui és patró del carrer de l'Argenteria. Quera va assegurar que és el personatge amb "més identitat de la nostra ciutat", juntament amb Sant Narcís i les seves mosques, i que "és molt màgic que l'única virtut que tingui un personatge sigui girar i donar voltes i que això ens ompli a tots de tanta felicitat". El Tarlà, ha dit, l'han fet girar "els nostres pares i els nostres avis, i si Déu vol, també ho faran els nostres fills i néts". Per acabar, un visca al Tarlà, i entre aplaudiments i tambors, ha començat a girar.
Festes de Primavera
Fins al 26 d'abril, Girona celebrarà l'arribada de l'estació més florida amb activitats que continuaran aquesta mateixa tarda amb la Gerionada, la trobada gegantera a la Plaça del Vi que farà ballar en Gerió -el gegant de tres cap de Girona-, els Gegants de Cassà, els Gegants de Torroella de Montgrí i el Bou de Vic. La programació es mantindrà demà amb un taller de circ a la Rambla i a partir de la setmana vinent amb una ballada de sardanes per Sant Jordi, circ, música i més cercaviles populars.
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- La suposada violació del carrer Tomàs Mieres de Girona mai va existir: la menor va admetre als Mossos que s’ho havia inventat
- Temps de Flors ja té cartell: Girona reconeix tres propostes en el concurs d’enguany
- SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
- Girona, en risc de veure Temps de Flors afectat per la vaga de Girona+Neta i les brigades municipals