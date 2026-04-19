Denuncien cotxes en direcció prohibida per entrar al Barri Vell de Girona

Veïns alerten que alguns vehicles esquiven la càmera de seguretat de la plaça Catalunya i reclamen a l’Ajuntament mesures de seguretat

Un dels punts del Barri Vell on els veïns denuncien el pas de vehicles en direcció prohibida. / DdG

Tony Di Marino

Girona

Veïns del Barri Vell de Girona alerten que, des de fa temps, hi ha un problema de seguretat viària en un dels accessos al nucli antic. Segons denuncien, hi ha vehicles que entren en direcció prohibida pel carrer de les Beates per accedir al Barri Vell i esquivar la càmera de control de la plaça Catalunya.

Des de l’associació de veïns expliquen que es tracta d’una situació que fa anys que es produeix i que afecta tota mena de vehicles. «Hi circulen cotxes particulars sense distintiu de circulació veïnal que eviten els controls de lectura de matrícules i, en conseqüència, les sancions», assenyalen. També denuncien que hi passen «nombrosos vehicles de mercaderies que esquiven les restriccions horàries» i conductors que simplement escurcen el trajecte per evitar fer més volta.

Un altre cotxe en direcció prohibida.

Un altre cotxe en direcció prohibida. / DdG

La queixa apunta que molts d’aquests vehicles entren pel carrer de les Beates i continuen pel carrer Portal Nou per accedir al nucli antic o evitar altres controls.

Els residents adverteixen que el punt és especialment delicat per la seva configuració. Segons expliquen, es tracta d’un tram estret, d’un únic carril i amb poca visibilitat. «Hi ha un ressalt en una corba de 90 graus que fa encara més complicada la visibilitat, especialment quan apareixen vehicles en sentit contrari de manera inesperada», remarquen.

Els veïns asseguren que ja s’hi han produït alguns incidents entre vehicles i alerten del risc d’accident, especialment si coincideixen cotxes amb vianants o usuaris de bicicleta i patinet. «Ens preocupa que es pugui produir un accident greu», adverteixen, i recorden que es tracta d’una situació que ja s’ha posat en coneixement de l’administració en diverses ocasions.

Sense resposta municipal

Segons relaten, el problema s’ha traslladat reiteradament a l’Ajuntament, tant en l’anterior mandat com en l’actual, sense que s’hagi adoptat cap mesura concreta. La situació també s’ha comunicat a la defensora de la ciutadania, que, segons indiquen, ha mostrat «bona predisposició», però tampoc ha aconseguit desencallar el cas.

Els veïns lamenten que el consistori hagi anat donant llargues a una qüestió que, a parer seu, afecta directament la seguretat. «Fa anys que es comunica a regidors de barri i a la regidoria pertinent, però en cap cas no s’hi ha actuat», asseguren.

Davant d’aquesta situació, reclamen actuacions concretes per reduir el risc. Entre les mesures més immediates proposen reforçar la senyalització, instal·lar un mirall per millorar la visibilitat i, a més llarg termini, col·locar una càmera de control similar a la de la plaça Catalunya.

Consideren que aquestes actuacions permetrien dissuadir els conductors que utilitzen aquest accés de manera indeguda i millorar la seguretat viària. També apunten que la situació té una derivada econòmica, ja que aquestes entrades irregulars impliquen, segons indiquen, la pèrdua de sancions.

Amb tot, insisteixen que la seva preocupació principal és evitar un accident. «Per seguretat i per sentit comú, cal actuar», conclouen, i reclamen a l’Ajuntament que deixi d’ajornar una resposta a un problema que consideren consolidat i perillós.

