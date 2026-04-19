Una forta olor de marihuana acaba amb un detingut i 79 quilos de cànnabis a Cassà

Després de detectar una forta olor de marihuana, la Policia Local de Cassà de la Selva va muntar un operatiu que va acabar amb la detenció d'un home i el descobriment de 79 quilos de cànnabis

La policia va detenir el conductor després de descobrir els 4 sacs de cabdells de cannabis / Ajuntament de Cassà de la Selva

Jesús Badenes

Cassà de la Selva

La Policia Local de Cassà de la Selva va detenir dissabte un home després de localitzar 79 quilos de cànnabis dins del cotxe als afores del municipi.

Segons ha informat el cos aquest diumenge, una patrulla va detectar una forta olor de marihuana a la zona, va observar vehicles sospitosos al pati d’una masia i va activar un dispositiu per interceptar-los quan abandonessin la finca.

La detenció es va fer a Cassà de la Selva, al Gironès, després que una patrulla advertís una forta olor de marihuana als afores del poble. A partir d’aquí, segons la versió facilitada per la Policia Local, els agents van revisar l’entorn i van veure diversos vehicles que els van semblar sospitosos estacionats al pati d’una masia.

Dispositiu policial a la sortida d’una masia

Amb aquesta situació, el cos va muntar un dispositiu per aturar els cotxes quan sortissin de la casa. Quan els vehicles van abandonar la finca, els agents van fer el control i, en un dels turismes, hi van trobar la substància. La policia xifra el decomís en 79 quilograms de cabdells de cànnabis i en calcula un valor aproximat de 150.000 euros.

Notícies relacionades

Després de la troballa, els agents van detenir el conductor del vehicle. Segons la Policia Local de Cassà de la Selva, l’home ja ha passat a disposició judicial.

