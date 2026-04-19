La flama del Correllengua Agermanat arriba a les comarques gironines després d’arrencar a Prada

El recorregut en defensa del català, iniciat aquest diumenge a Prada de Conflent, entrarà aquest dilluns a les terres gironines passant per l’Alt Empordà abans de culminar l’acte central a Girona

Correllengua agermanat 2026

Redacció

Girona

El Correllengua Agermanat ha començat aquest diumenge a Prada de Conflent amb l’objectiu d’unir el país en defensa de la llengua catalana i de fer visible, de nord a sud, una mobilització compartida a favor del seu ús social. La iniciativa, que mobilitza milers de participants i recorrerà més de 1.500 quilòmetres en disset etapes fins al 5 de maig, ha encès la flama a la tomba de Pompeu Fabra i l’ha posada en marxa en dos grans itineraris, un per l’interior i un altre per la costa.

En aquesta primera jornada, la flama ha avançat cap a punts com la Jonquera, de manera que l’Alt Empordà ja queda incorporat al recorregut des de l’inici. De fet, l’arribada a Girona prevista per aquest dilluns es farà després de recórrer divuit trams des de Figueres, fet que situa també la capital alt-empordanesa com un dels punts destacats del pas del Correllengua per les comarques gironines.

La cita central a la demarcació serà aquest dilluns 20 d’abril a la plaça de l’U d’Octubre de 2017 de Girona, que acollirà una tarda d’activitats familiars, música i cultura popular. La programació arrencarà a les 16.30 hores amb una berenada popular, jocs tradicionals, tallers, partides de scrabble i una exposició de cartells històrics del Correllengua. Més tard, hi haurà una actuació de Catalunya Freestyle, una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona i música amb la xaranga Rata Barberà abans de l’arribada de la flama.

Un cop el quinqué entri a la ciutat, es farà el ball de l’Àliga, un homenatge a l’activisme per la llengua, un pilar dels Marrecs de Salt, la lectura del manifest i una actuació de Glosa de Girona. Girona es convertirà així en l’epicentre del Correllengua Agermanat a les comarques gironines, en una jornada que combinarà festa, cultura popular i reivindicació lingüística.

Notícies relacionades

L’endemà, dimarts 21 d’abril, la flama reprendrà el camí des de Girona en direcció a Barcelona. El Correllengua continuarà després cap a altres punts del país, també en direcció a la Catalunya Central, en el marc d’un itinerari que vol escampar la flama del català per tot el territori fins a arribar a la seva última etapa.

  1. Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
  2. Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
  3. Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
  4. SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
  5. Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
  6. Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
  7. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
  8. Una plaça d’aparcament fa créixer més d’un 7% el preu d’un pis a Girona

L’Iran i els EUA entren en una setmana decisiva sense data per a les negociacions i amb l’alto el foc a punt de caducar

L’Iran i els EUA entren en una setmana decisiva sense data per a les negociacions i amb l’alto el foc a punt de caducar

Tretze discoteques de Barcelona estan nominades entre les millors del món del 2026: la llista completa de Catalunya

La flama del Correllengua Agermanat arriba a les comarques gironines

La flama del Correllengua Agermanat arriba a les comarques gironines

Plantada de gegants a l'Ajuntament de Salt

Plantada de gegants a l'Ajuntament de Salt

25a Cursa Esports Parra | Agenda de Girona

25a Cursa Esports Parra | Agenda de Girona

Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: "La quimioteràpia em deixava fatal"

Superar un càncer de còlon després de dues operacions de més de 8 hores: "La quimioteràpia em deixava fatal"

Troben cocaïna en taurons de les Bahames i encenen l’alarma sobre la contaminació del mar

Troben cocaïna en taurons de les Bahames i encenen l’alarma sobre la contaminació del mar

Les imatges que recuperen les cares més conegudes de la medicina gironina de l'últim segle

Les imatges que recuperen les cares més conegudes de la medicina gironina de l'últim segle
