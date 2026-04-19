La flama del Correllengua Agermanat arriba a les comarques gironines després d’arrencar a Prada
El recorregut en defensa del català, iniciat aquest diumenge a Prada de Conflent, entrarà aquest dilluns a les terres gironines passant per l’Alt Empordà abans de culminar l’acte central a Girona
El Correllengua Agermanat ha començat aquest diumenge a Prada de Conflent amb l’objectiu d’unir el país en defensa de la llengua catalana i de fer visible, de nord a sud, una mobilització compartida a favor del seu ús social. La iniciativa, que mobilitza milers de participants i recorrerà més de 1.500 quilòmetres en disset etapes fins al 5 de maig, ha encès la flama a la tomba de Pompeu Fabra i l’ha posada en marxa en dos grans itineraris, un per l’interior i un altre per la costa.
En aquesta primera jornada, la flama ha avançat cap a punts com la Jonquera, de manera que l’Alt Empordà ja queda incorporat al recorregut des de l’inici. De fet, l’arribada a Girona prevista per aquest dilluns es farà després de recórrer divuit trams des de Figueres, fet que situa també la capital alt-empordanesa com un dels punts destacats del pas del Correllengua per les comarques gironines.
La cita central a la demarcació serà aquest dilluns 20 d’abril a la plaça de l’U d’Octubre de 2017 de Girona, que acollirà una tarda d’activitats familiars, música i cultura popular. La programació arrencarà a les 16.30 hores amb una berenada popular, jocs tradicionals, tallers, partides de scrabble i una exposició de cartells històrics del Correllengua. Més tard, hi haurà una actuació de Catalunya Freestyle, una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona i música amb la xaranga Rata Barberà abans de l’arribada de la flama.
Un cop el quinqué entri a la ciutat, es farà el ball de l’Àliga, un homenatge a l’activisme per la llengua, un pilar dels Marrecs de Salt, la lectura del manifest i una actuació de Glosa de Girona. Girona es convertirà així en l’epicentre del Correllengua Agermanat a les comarques gironines, en una jornada que combinarà festa, cultura popular i reivindicació lingüística.
L’endemà, dimarts 21 d’abril, la flama reprendrà el camí des de Girona en direcció a Barcelona. El Correllengua continuarà després cap a altres punts del país, també en direcció a la Catalunya Central, en el marc d’un itinerari que vol escampar la flama del català per tot el territori fins a arribar a la seva última etapa.
