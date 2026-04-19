Girona celebra un diumenge de Festes de Primavera amb circ familiar i la música en directe
La rambla de la Llibertat ha acollit un taller de la mà del Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona i també un concert de la Girona Banda Band, totes dues activitats han tingut una gran acceptació
És un diumenge que encaixa a la perfecció amb la idea de "Festes de primavera". Un dia assolellat, sense núvols ni vent, amb bona temperatura i amb un ambient inigualable als carrers de Girona. I és que del 17 al 26 d'abril, la ciutat programa circ, cultura popular i tradició a diversos espais oberts per qui tingui ganes de gaudir-los. Aquest matí de diumenge ha estat protagonitzat per dues activitats molt ben acollides: un taller de circ famliar i un concert.
El matí ha començat amb un taller de circ familiar a la rambla de la Llibertat. S'ha omplert a partir de les onze del matí, "i cinc i minuts abans i tot ja hi havia moltíssima gent", com ha assegurat Júlia Camacho, membre del Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona, qui organitzava l'activitat. "Es pot venir amb o sense família, ens agrada també posar els adults en joc, enlloc posa que sigui només per a infants".
S'ha complert la idea d'apropar al circ a totes les edats, es podia veure una gran varietat d'aprenents de malabaristes, trapezistes o equilibristes, des de ben petits fins als més grans. "Ens agrada el circ, hem vingut amb les netes i portem tot el matí provant-ho tot, jo també m'he animat amb alguna cosa", ha explicat Jordi Riuró que, tot i atrevir-se a provar diferents espais, s'ha mostrat prudent amb depèn de quin material "perquè val més no arriscar-nos a fer algun mal gest". Això sí, per assegurar que tot funciona, el taller ha comptat amb diversos membres del Col·lectiu de Professionals del Circ de Girona que ho tenien tot controlat.
El matí de circ ha consistit en una activitat lúdicofestiva per provar i jugar amb tot tipus de materials. De fet, Camacho ha remarcat que, a part dels espectacles, la part pràctica és important i ha recordat el seu lema: "El millor circ de la teva vida el fas tu". Així doncs, a l'entrada de la Rambla s'hi ha acostat des dels més aficionats al circ fins als més curiosos i novells. Aquest és el cas d'Elena Olivares, que acompanyava la seva germana petita, però finalment s'ha engrescat: "No havia provat mai el circ, ahir vaig anar per primer cop en monocicle i avui he volgut tornar-lo a provar".
Una hora més tard, amb l'espai de circ encara en marxa i ple de famílies, uns metres més enllà de la rambla de la Llibertat s'ha pogut gaudir d'un concert. La Girona Banda Band s'ha situat al Punt de Trobada de la Rambla i ha ofert al voltant d'una hora de música en directe que ha fet ballar, vibrar i gaudir al públic. Les cadires situades davant l'orquestra s'han omplert de seguida i en qüestió de minuts, no quedava ni un espai buit al voltant dels músics. Ha sigut un concert molt complet, amb cançons molt variades i modernes. "La gent té l'estereotip que les orquestres toquen peces més clàssiques, però la realitat és que tenim un repertori molt divers", ha destacat el seu director, Jordi Picorelli. Realment s'ha palpat aquesta vareitat de temes, ja que s'ha pogut veure tot tipus de públic que, en un moment o altre, es movia al ritme de les cançons interpretades per la Girona Banda Band.
"És el primer cop que visc el concert des de l'altra banda, ha sigut impressionant, ara entenc perquè la gent plora i s'emociona". Així ho ha viscut Alexandra Gil, que també és música. Porta uns cinc anys tocant el trombó i des de ben petita ha format part de la Girona Banda Band. Ara li costa més compaginar-ho amb projectes personals i és per això que avui, excepcionalment, ha viscut el concert com una persona més entre el públic. Gil, ha assegurat que aquesta és una formació músical caracteritzada per la professionalitat i també pel "bon rotllo que fa que no només siguem companys de música, sinó amics".
El director, Jordi Piccorelli, iniciarà ara la seva temporada al capdavant de la Girona Banda Band i ha valorat molt positivament el concert d'avui: "T'ho dic amb una paraula: ha anat perfecte". Piccorelli ha subratllat que la banda està fent un creixement artístic molt gran i ha assegurat que les obres que han escollit eren difícils, però que al llarg d'aquest curs han assolit el nivell per poder-les interpretar. És per això que el director ha acabat el concert molt content. Pel que fa a la localització, Jordi Piccorelli també l'ha valorada positivament: "M'agrada molt aquest espai, és obert però al mateix temps queda recollit i m'agrada molt com sona la banda aquí". Ara bé, Piccorelli també ha posat sobre la taula les diferències amb l'auditori, sobretot pel que fa al silenci o al moviment del públic, "potser aniria bé que tallessin el carrer durant l'hora del concert". Ara bé, també ha reconegut que seria filar molt prim i que, "de fet, la sonoritat de la banda ja permet cert moviment al seu voltant".
Els gironins i gironines que han passat aquest migdia per la Rambla han pogut ballar al ritme de temes de Taylor Swift, 'Earth, Wind & Fire i de cançons de pel·lícules conegudes. Així doncs, aquest diumenge la Girona Banda Band s'ha convertit en la banda sonora de les Festes de Primavera de Girona.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Una plaça d’aparcament fa créixer més d’un 7% el preu d’un pis a Girona