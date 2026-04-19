Quins ciclistes tenen el rècord de pujada als Àngels?
La majoria són professionals que viuen a Girona o hi fan estades
La pujada en bicicleta als Àngels és un clàssic pels amants de la bicicleta. Si s’observa el rànquing de l’aplicació Strava -una de les més populars en l’àmbit esportiu- hi figuren corredors professionals consolidats del pilot internacional, com Brandon McNulty, Dorian Godon o Mads Würtz Schmidt, a més d’altres perfils vinculats al ciclisme d’elit i de competició. Aquest fet, no només confirma la popularitat esportiva d’aquest ascens, sinó també el nivell dels ciclistes que l’han fet servir de referència.
Si s’agafa de referència el tram comprès des de la fàbrica Bicentury fins a la Creu, a tocar del santuari dels Àngels, al capdamunt del llistat danès Mads Würtz Schmidt, amb un temps de 17:42. Würtz, excorredor professional en ruta i actualment vinculat a l’Specialized Off-Road Team, va ser campió del món sub-23 de contrarellotge i en el seu palmarès destaquen una etapa de la Tirreno-Adriatico i dues victòries d’etapa al Tour de Dinamarca.
Just al darrere hi apareix l’estatunidenc Brandon McNulty, amb 18:36. El corredor de l’UAE Team Emirates és una de les figures destacades del ciclisme mundial actual i entre els seus resultats més rellevants hi ha la victòria al Grand Prix Cycliste de Montréal, la general del Tour de Polònia i també triomfs a la general de la Volta a Croàcia i de la Volta al País Valencià. Gregari de luxe de Tadej Pogacar, és especialista en contrarellotge ha estat campió del món junior i medalla de plata al mundial sub-23.
També hi figura el danès Albert Withen Philipsen, tercer amb 18:50, una de les grans promeses del ciclisme europeu. Nascut el 2006, corre amb el Lidl-Trek i entre els seus resultats destacats hi ha la victòria a la Paris-Roubaix Espoirs el 2025, el segon lloc a la Tre Valli Varesine i el tercer a la general del Tour d’Hongria, confirmant-se com un talent emergent de primer nivell.
En quart lloc hi apareix el francès Mathis Guay, amb 18:51, que no forma part del WorldTour però sí del ciclisme de competició. Nascut el 2002, el 2025 figura a l’AVC Aix Provence Dole, de categoria continental, després d’haver competit amb l’AVC Aix-en-Provence. Per tant, és un corredor vinculat al ciclisme competitiu i semiprofessional, també present en aquest llistat de referència.
També forma part del rànquing l’australià Freddy Ovett, sisè amb 18:57. Ovett, nascut el 1994, va passar per estructures com l’Israel Cycling Academy, Va aconseguir el novè lloc a la general del Tour de Langkawi.
Entre els millors temps també hi ha el neozelandès James Fouché, empatat a 19:06. Nascut el 1998, ha competit en equips com Euskaltel-Euskadi, Bolton Equities Black Spoke i actualment figura al Whoosh - NZ Cycling Project. El seu palmarès inclou el títol de campió d’Oceania en ruta, dues victòries al Campionat de Nova Zelanda en carretera i la general de la Ronde de l’Oise.
L’altre gran nom del llistat és el francès Dorian Godon, també amb 19:06, actual corredor de l’INEOS Grenadiers. Especialista en clàssiques i arribades explosives, el seu palmarès inclou triomfs a la Brabantse Pijl, la Coppa Bernocchi, el Giro del Veneto i una etapa de la Paris-Nice, entre altres resultats destacats. Acaba de guanyar dues etapes de la Volta a Catalunya amb el mallot de campió de França. Altres noms amaguen excel·lents ciclistes alguns dels quals amb sobrenoms o inicials, Per exemple, Drake Deuel o noms com ara Ben B. o Joe Exotic.
La presència d’aquests noms reforça la idea que la pujada dels Àngels no és només una ascensió habitual per als ciclistes de l’àrea de Girona, sinó també un punt de referència per a corredors d’alt nivell. No és casualitat: Girona i les comarques gironines fa anys que s’han convertit en un dels grans epicentres del ciclisme professional i amateur a escala mundial. En aquest context, el rànquing adquireix un valor afegit, perquè situa aquesta carretera en l’òrbita d’un ciclisme que va molt més enllà de l’àmbit estrictament amateur.
La Vall del Llémena
L’altre punt de les comarques gironines té un comptador de pas de vehicles és a la carretera de les Serres. Allà també hi ha el pas de corredors professionals de renom, alguns dels quals també són al llistat dels Àngels. De fet, els ciclistes amb estada a Girona solen fer llargues rutes encadenant ports o canviant de ruta segons el dia per buscar tranquil·litat, desnivell i paisatge. A les Serres, a la Vall del Llémena, qui té millor temps, si es pren el tram de les Serres des de Bonmatí, entre els corredors que figuren entre els deu primers hi ha noms destacats del pilot internacional com Dorian Godon, Ethan Hayter, Magnus Sheffield o Paul Double, a més d’exprofessionals de renom com Tejay van Garderen i Chad Haga. També hi apareixen Nadav Raisberg, vinculat igualment al ciclisme professional; Viggo Moore, un jove corredor nord-americà que competeix en categoria continental i que lidera la classificació amb un temps de 10:38; i Ryan Rudderham, també vinculat al ciclisme de competició. El tercer millor registre és el de Chad Haga, amb 10:41.
En quarta posició hi apareix Tejay van Garderen, amb 10:56, un dels grans referents del ciclisme nord-americà de l’última dècada, amb triomfs destacats al Tour of California i a l’USA Pro Challenge, a més d’una etapa al Giro. Més enrere, en sisena posició, hi ha el francès Dorian Godon, amb 11:05, actual corredor de l’INEOS Grenadiers i especialista en clàssiques, amb victòries en curses com la Brabantse Pijl o la Coppa Bernocchi.
Setè és el britànic Ethan Hayter, amb 11:10, avui a les files del Soudal Quick-Step, i amb triomfs a proves com el Tour de Pologne o el Tour of Norway. Tot seguit hi ha un altre nom destacat del ciclisme actual, Magnus Sheffield, vuitè amb 11:11. El corredor nord-americà de l’INEOS Grenadiers és un dels talents més reconeguts del pilot internacional. El novè lloc lés per Paul Double, amb 11:12, ciclista britànic del Team Jayco AlUla, que en els últims anys ha fet un salt endavant amb bons resultats en curses per etapes.
