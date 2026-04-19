Salt tanca la Vila Gegantera amb més de 800 participants de 34 colles gironines
Després de tres dies d'activitats, Salt ha donat el relleu a Calonge, que acollirà la pròxima edició de Vila Gegantera l'any 2027
Salt ha tancat aquest diumenge la 32a edició de Vila Gegantera amb una cercavila que, segons l’Ajuntament, ha reunit més de 800 participants de 34 colles de les comarques gironines. El recorregut ha sortit de l’entorn de l’Ajuntament i ha acabat a la rambla de la Massana, on 22 parelles de gegants han fet el ball final d’una trobada que també ha coincidit amb el 30è aniversari d’en Roc i l’Afra, els gegants del municipi.
Salt ha posat punt final a tres dies d’activitats dedicades al món geganter amb una jornada de gran seguiment als carrers del municipi. La cercavila d’aquest diumenge ha aplegat 34 colles gironines i més de 800 participants, d’acord amb la nota difosa pel consistori. La comitiva ha arrencat a la plaça Lluís Companys, davant de l’Ajuntament, i ha passat pels carrers Francesc Macià i Roca del Pech i per la plaça Canigó abans d’arribar a la rambla de la Massana.
La dimensió de la rua ha estat una de les dades que més ha remarcat l’organització. Segons el text municipal, la cercavila ha superat els 800 metres de llargada i, quan els primers gegants ja arribaven al final del recorregut, encara quedaven colles al punt de sortida. Un cop completat el trajecte, 22 parelles de gegants han fet el ball de Vila Gegantera per tancar la trobada.
Un cap de setmana amb escoles, gralles, capgrossos i correfoc
La trobada havia començat divendres amb una activitat al parc Monar en què, segons l’Ajuntament, hi van participar uns 400 alumnes d’escoles de Salt. La programació va continuar amb jocs geganters a la plaça 1 d’Octubre i, dissabte, amb les Vermutines, una cercavila musical amb sis colles de grallers pels carrers del municipi. Aquell mateix dia a la tarda, vuit colles i més de 200 participants van omplir Salt amb capgrossos i gegantons abans del sopar popular, el correfoc i el concert de La Masovera Barbuda.
Més enllà de l’assistència, l’edició d’aquest any tenia un valor afegit per a la colla local perquè ha servit per commemorar els 30 anys d’en Roc i l’Afra. Neus Rodríguez, dels Amics dels Gegants de Salt, va definir la celebració com “tres dies espectaculars” i va apuntar que l’aniversari encara podria tenir continuïtat més endavant. La presidenta de la Coordinadora de Colles Geganteres de les Comarques Gironines, Clara Anglada, va afirmar que la trobada de Salt ha estat una de les que ha reunit més colles dels últims anys.
Calonge serà la seu de la pròxima edició
La cloenda també ha servit per desvelar el relleu de la trobada. Després del ball final i dels parlaments, s’ha anunciat que Calonge acollirà la 33a edició de Vila Gegantera l’any 2027. Salt tanca així la seva segona experiència com a Vila Gegantera amb una edició marcada per la resposta de les colles i per la presència continuada de la cultura popular als carrers i places del municipi durant tot el cap de setmana.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Una plaça d’aparcament fa créixer més d’un 7% el preu d’un pis a Girona