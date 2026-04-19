Dos de cada tres trajectes per la carretera dels Àngels es fan en bicicleta
Els ciclistes sumen més de 92.700 usos al llarg del 2025 en aquest vial, una xifra que equival a 250 bicicletes al dia i el 65% del total de vehicles, segons el comptador que té la Diputació
Les Serres, un altre territori per als amants de les dues rodes, on un terç dels que hi passen són ciclistes
La carretera GIV-6703, que dona accés al santuari dels Àngels des dels termes municipals de Girona i Quart, referma any rere any el seu caràcter ciclista. Segons les dades d’aforament de la Diputació de Girona, obtingudes a partir d’un comptador instal·lat en un punt concret de la via, en el conjunt dels dos darrers anys s’hi han registrat de mitjana 250 trajectes diaris de bicicletes, que representen el 64% del total, davant dels 141 trajectes diaris de cotxes, que suposen el 36%.
Traslladades al conjunt del període, aquestes mitjanes equivalen a prop de 286.200 trajectes en dos anys. D’aquests, uns 183.100 corresponen a bicicletes i uns 103.000 a cotxes, cosa que reforça el predomini clar del trànsit ciclista en aquesta via.
L’evolució encara és més significativa si es compara amb les dades de fa pocs anys. El 2023, el pas de bicicletes per aquesta carretera representava el 54% del total, mentre que els vehicles suposaven el 46%. Ara, en canvi, la proporció de bicicletes s’ha enfilat fins al 64%, deu punts més, fet que evidencia un augment clar del pes ciclista en aquesta via.
El salt ja es feia visible el 2024, quan el comptador va registrar una mitjana de 247 bicicletes al dia, equivalents al 63% dels trajectes. Els cotxes, per la seva banda, es van situar en 145 trajectes diaris, és a dir, el 37% del total. En el conjunt de l’any, això representa aproximadament 90.402 trajectes de bicicletes i 53.070 de cotxes, és a dir, 143.472 trajectes.
Unes 92.700 bicicletes a l'any
La tendència es va accentuar encara més el 2025. Segons les dades recollides, la mitjana diària va pujar fins a les 254 bicicletes, que van passar a representar el 65% dels trajectes. En paral·lel, els cotxes van baixar fins als 137 trajectes diaris, el 35%. Extrapolat al conjunt de l’any, això equival a uns 92.710 trajectes de bicicletes i 50.005 de cotxes, per a un total aproximat de 142.715 trajectes. La comparativa confirma, per tant, no només que la bicicleta manté la majoria, sinó que continua guanyant terreny.
El sistema que permet obtenir aquestes dades és, a més, pioner a l’Estat espanyol. Els sensors instal·lats en aquest vial van ser els primers que es van col·locar en una carretera codificada a Catalunya. En concret, la Diputació hi va instal·lar dos aforadors fixos, un per a cada sentit de la circulació. Cadascun incorpora un doble comptador, un per a ciclistes i un altre per a vehicles, cosa que permet discriminar el pas de bicicletes i de vehicles motoritzats. Tot el sistema funciona amb energia autònoma.
Per prudència, i per evitar possibles actes vandàlics, la Diputació no n’ha volgut concretar la ubicació exacta. Sí que ha assenyalat que els comptadors es troben a mig recorregut entre la fàbrica Bicentury i el santuari dels Àngels, encara dins del terme municipal de Girona. Els mecanismes estan encastats a l’aglomerat i emmagatzemen les dades a través d’una targeta SIM.
En un horari limitat
Les xifres reforcen la imatge de la carretera dels Àngels com un dels itineraris més habituals per als ciclistes de l’àrea de Girona. I encara prenen més valor si es té en compte que aquest ús es concentra en una franja més limitada que la del vehicle motoritzat, perquè les bicicletes només hi circulen amb llum natural i, sobretot, durant els matins.
Des de fa anys, el col·lectiu ciclista demana que es pugui tancar al trànsit de vehicles de motor alguns dies a l’any, com ara un diumenge al matí al mes. La decisió però l’hauria de prendre Trànsit de la Generalitat.
Les Serres, un altre punt clau
D'altra banda, la carretera GI-532, coneguda com la carretera de les Serres, manté una presència destacada de bicicletes malgrat que els cotxes continuen sent-hi majoritaris. Segons les dades d’aforament dels anys 2024 i 2025, en aquest vial s’hi registren de mitjana 86 bicicletes diàries, que representen el 34% del total, davant de 166 cotxes al dia, el 66%. Es tracta d’un percentatge ciclista prou elevat si es té en compte que és una carretera convencional, situada en un entorn interior i amb un traçat de pujades i baixades. La via connecta la GI-531, a Sant Martí de Llémena, amb la N-141, a Bonmatí, en l’àmbit conegut com les Serres.
Traslladades al conjunt del període, aquestes mitjanes equivalen a 184.209 trajectes en dos anys. D’aquests, 62.868 corresponen a bicicletes i 121.341 a cotxes.
Les dades del 2024 situaven la mitjana diària en 88 bicicletes, el 35% del total, mentre que els cotxes arribaven als 161 trajectes diaris, el 65%. En el conjunt de l’any, això equival a 32.208 trajectes en bicicleta i 58.926 en cotxe, és a dir, 91.134 trajectes en total.
El 2025, en canvi, la presència ciclista recula lleugerament fins a les 84 bicicletes diàries, el 33%, mentre que els vehicles motoritzats pugen fins als 171 trajectes, el 67%. Extrapolat al conjunt de l’any, això suposa 30.660 trajectes en bicicleta i 62.415 en cotxe, amb un total de 93.075 trajectes.
Tot i aquest lleuger descens d’un any a l’altre, les xifres indiquen que la bicicleta manté un pes important en aquesta carretera. Que un de cada tres desplaçaments sigui ciclista dibuixa una via on aquest ús és rellevant i sostingut, encara que no arribi als nivells d’altres carreteres especialment freqüentades pels ciclistes.
