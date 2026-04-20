Un accident de trànsit múltiple complica la circulació per l'AP-7 a Sarrià de Ter
Hi ha un carill tallat en sentit Figueres i es desconeix el nombre de ferits
Un accident de trànsit múltiple complica aquest matí la circulació per l’AP-7 al seu pas per Sarrià de Ter.
El sinistre viari ha tingut lloc poc després de les vuit del matí i, segons les primeres informacions, s’hi han vist implicats almenys quatre vehicles: un camió de poc tonatge i tres turismes, un dels quals ha bolcat.
Fins a la zona s’hi han desplaçat efectius dels Bombers, dels Mossos d’Esquadra de Trànsit i del SEM.
De moment, es desconeix el nombre de ferits.
Arran de l’accident que ha tingut lloc al voral de la via ràpida, hi ha un carril tallat de l’autopista en sentit Figueres i deixa uns dos quilòmetres de retencions.
