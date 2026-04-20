El carril bus ràpid dispara l'ús de la línia L9 entre Girona i Salt: més del doble d'usuaris
La línia L9-Brcat, que connecta Girona i Salt, ha doblat el nombre d'usuaris des de la inauguració del carril bus ràpid, un augment que ha estat possible gràcies a la millora de la freqüència de pas i la fluïdesa del trajecte
La línia L9 de bus interurbà que connecta Girona i Salt ha incrementat significativament la xifra d'usuaris des que es va inaugurar el carril de bus ràpid entre els dos municipis el 10 de novembre. Segons les dades facilitades per la Generalitat, entre novembre de 2024 i gener de 2025 es van registrar 98.012 viatges, mentre que entre novembre de l'any passat i gener d'aquest any n'han estat 183.217, pràcticament doblant els nombres d'un període a l'altre (creixement del 86,9%).
De fet, si es comparen les xifres mensuals, s'han arribat a doblar els registres. No ho va fer el novembre, perquè el 2024 van ser 35.350 usuaris i el 2025 58.267. S'ha de tenir en compte, però, que el carril de bus ràpid no es va posar en funcionament a principis de mes. Sí que va doblar nombres el desembre, amb 30.839 usuaris el 2024 i 60.195 el 2025. El fort increment també va fer que el recompte al llarg de 2025 a la línia L9 fos de 438.930 viatgers, amb una pujada del 61% respecte a l'any anterior. Finalment, el gener d'aquest any ha més que doblat els usuaris, situant-se en els 64.755, mentre que el 2025 en van ser 31.823.
Tot això ha estat possible per les millores que s'han fet a la línia, especialment, quant a la freqüència de pas, que ha passat de ser de mitja hora a quinze minuts. A part, amb la posada en funcionament del corredor de bus ràpid s'ha guanyat fluïdesa en el desplaçament amb carril exclusiu per bus, en els dos sentits, al llarg de tota l'avinguda dels Països Catalans i el passeig d'Olot fins a la rotonda del Pont del Dimoni. També s'han creat més parades i s'ha posat facilitat per fer intercanvis entre l'estació de tren, la d'autobusos i les línies urbanes de Girona.
L'L9, ara anomenada L9-Brcat, és la línia troncal del nou corredor de bus entre Girona i Salt. Opera amb vehicles 100% elèctrics i fa el recorregut entre l'Espai Gironès fins al campus de Montilivi de la Universitat de Girona. Passa per l'avinguda dels Països Catalans, a Salt, i un cop a Girona fa el recorregut pel passeig d'Olot, el carrer Emili Grahit, l'avinguda Lluís Pericot i l'avinguda de Montilivi.
L3 i L4
A part de la línia L9, l'L3 i l'L4 (les tres gestionades per TEISA) també circulen per corredor de bus ràpid, però les millores no han tingut tant impacte. L'L3 ha mantingut la freqüència de pas de deu minuts tot i millorar les parades inicials i finals de l'avinguda dels Països Catalans, a Salt. Per altra banda, l'l4 ha allargat el recorregut i ara passa per la zona del polígon i Torre Mirona. També ha disminuït la freqüència de pas de quinze a dotze minuts.
Tanmateix, les xifres d'aquestes dues línies s'han estancat o, fins i tot, davallat lleugerament. En els registres globals de 2025 la línia L3 va registrar 1.841.299 usuaris, sent de les dotze línies urbanes i interurbanes de Girona que té més viatges al llarg de l'any. Així i tot, en va tenir una mica més el 2024: 1.1847.226. Sí que va augmentar la línia L4, d'1.110.770 viatgers el 2024 a 1.121.268 el 2025.
L'inici de 2026 no ha estat tan impactant com anys anteriors per aquestes dues línies. El gener, l'L3 va comptar 142.602 usuaris, mentre que en el mateix període de 2025 en van ser 152.427 i de 2024 en van ser 149.840. Per la seva banda, l'L4 en va tenir 96.300 el gener de 2025 i el gener d'aquest any n'ha tingut 84.515.
Les línies L3 i L4 fan el recorregut entre l'Espai Gironès, a Salt, i la plaça Joan Brossa, a Girona, que en el marc del carril de bus ràpid es va convertir en un espai per a vianants i en la terminal per aquestes dues línies. L3 passa pel carrer Major de Salt i el carrer de Santa Eugènia de Girona en sentit la capital, mentre que en sentit Salt passa per l'avinguda dels Països Catalans, on hi ha el carril de bus ràpid. L'L4 passa per l'avinguda dels Països Catalans, a Salt, el passeig d'Olot o l'avinguda de Sant Narcís en sentit Girona, i en sentit Salt, després de passar pel passeig d'Olot es desvia cap a l'hospital Santa Caterina o l'EUSES.
Subscriu-te per seguir llegint
