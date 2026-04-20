Cues a Salt davant l'oficina que centralitza l'assessorament sobre la regularització extraordinària de migrants
Els tècnics donen hores per gestionar les peticions.
Cues a Salt davant l'oficina que centralitza tota la informació i dona assessorament sobre el procés de regularització extraordinària de migrants obert per l'Estat. Una vuitantena de persones de diverses nacionalitats -algunes d'elles, ja amb els documents a la mà- s'esperen a fora del local, situat a l'espai municipal de Som Salt, per parlar amb els tècnics. D'entrada, allò que es fa és donar-los cita prèvia perquè tornin a partir de les onze, quan arribaran els voluntaris que s'encarregaran d'atendre'ls. A més de rebre informació, els migrants que volen regularitzar la seva situació també podran fer-ho de manera telemàtica a través de les entitats acreditades.
Les imatges de les cues a Salt davant l'oficina que assessora sobre la regularització extraordinària de migrants
