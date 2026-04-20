Girona aprova una moció de suport al Correllengua el dia que arriba a la ciutat
El text, impulsat per Guanyem, Junts, ERC i PSC, tira endavant amb el vot en contra del PP i Vox coincidint amb l’acte central a la plaça de l’U d’Octubre
Els grups municipals de Guanyem, Junts, ERC i PSC han aprovat aquest dilluns al ple de l’Ajuntament de Girona una moció conjunta per a la normalització de la llengua catalana i de suport al Correllengua Agermanat. El text ha tirat endavant amb els vots a favor d’aquests quatre grups i amb el vot en contra del PP i Vox, coincidint amb la mateixa jornada en què la flama del Correllengua ha arribat a la capital gironina.
Durant la defensa del text, el vicealcalde i regidor d’ERC, Quim Ayats, ha subratllat que el Correllengua és “un espai de trobada entre municipis i territoris” i ha volgut agrair la feina de totes les entitats i persones que el fan possible. Ayats ha emmarcat la moció en “un moment especialment complicat pel català” i ha defensat que cal revertir aquesta situació, així com recordar “la persecució política” que, segons ha dit, pateix la llengua en diferents espais dels Països Catalans. En aquest sentit, ha reivindicat garantir-ne l’ús als serveis públics i reforçar el compromís institucional amb el seu futur.
Eix vertebrador
Per part de Junts, Núria Riquelme ha afirmat que la moció ha permès “posar el focus a l’eix vertebrador del país i allò que ens identifica com a poble, que és la llengua catalana”. La regidora ha advertit que la llengua viu “moments difícils” i que les dades d’usos lingüístics són preocupants, a més de denunciar situacions en què els drets lingüístics dels catalanoparlants són vulnerats. També ha defensat la necessitat d’enfortir les relacions entre associacions i entitats que treballen per la llengua, perquè, segons ha remarcat, “només ens en sortirem si hi som tots”.
Des de Guanyem, el tinent d’alcaldia Sergi Font ha carregat contra el que ha definit com una visió uniformitzadora de l’Estat espanyol i ha defensat que la llengua catalana continua sent objecte d’atacs. També ha advertit contra l’autoodi lingüístic i contra el fet de canviar de llengua per prejudici. Font ha reivindicat que cal sentir-se “molt orgullosos” de la llengua pròpia i ha interpretat el pas de la torxa “de mà en mà” com un compromís de continuïtat.
En nom del PSC, Maxi Fuentes ha defensat que el català s’ha de fer créixer amb “polítiques arrelades al territori” i ha assegurat que iniciatives com el Correllengua tenen un valor especial perquè connecten municipis, entitats i ciutadania. Segons ha dit, és en aquest àmbit local “on es juga el futur de la llengua” i on cal generar més i millors oportunitats per a l’ús del català.
La moció també ha rebut crítiques dels grups que hi han votat en contra. El portaveu de Vox, Francisco Javier Domínguez, ha assegurat que el català forma part del patrimoni de Girona, de Catalunya i d’Espanya, però ha rebutjat el que considera una “imposició” i ha acusat l’Ajuntament de voler convertir-se en “un instrument d’enginyeria social”. Per la seva banda, el portaveu del PP, Jaume Veray, ha afirmat que mai ha entès que la defensa del català hagi de passar per anar “en contra de l’altra llengua oficial, que és el castellà”.
