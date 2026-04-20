Girona inaugura un mural al centre de la ciutat a favor del català amb l'artista Marta Bellvehí
Marta Bellvehí ha creat un mural que incorpora un camí vermell, símbol del Correllengua, que uneix les dues parts de l'obra a Girona, amb persones que trien parlar en català
Girona ha inaugurat aquest dilluns matí un mural reivindicatiu a favor de la llengua catalana al centre de la ciutat, dins la programació d’“Abril en català” impulsada per l’Ajuntament de Girona. L’obra, creada per l’artista gironina Marta Bellvehí, està situada al carrer de Joan Maragall, en dues parets de l’edifici de l’antiga Clínica Girona, que també ha col·laborat en la iniciativa.
El mural es divideix en dues parts: en una s’hi pot llegir “Jo escullo cada dia parlar en català”, amb diverses persones de diferents edats, gèneres i orígens fent ús de la llengua en situacions quotidianes; a l’altra, hi apareix una noia sostenint una pancarta amb el missatge “Girona pel català”. La iniciativa s’emmarca en un programa que aquest abril també ha inclòs debats sobre l’ús social del català, concursos d’Scrabble escolar, monòlegs, glosa i l’arribada, aquest vespre, de la flama del Correllengua agermanat.
L’alcalde, Lluc Salellas, ha destacat que amb el mural es vol “projectar la promoció de la llengua catalana en un lloc cèntric de la ciutat i en un moment en què és especialment important”, i també “dignificar i dotar de qualitat i llum dos trams de paret actualment sense ús de l’Eixample”. Per la seva banda, el gerent de Clínica Girona, Miquel Grabulosa, ha remarcat que “Clínica Girona sempre ha tingut un compromís ferm amb la llengua catalana i les comarques gironines” i ha afegit que estan “orgullosos que les parets d’un edifici que ens estimem tant ara serveixin per posar en valor la llengua, per embellir la ciutat i per donar visibilitat als artistes locals”.
Bellvehí ha explicat que la peça “mostra diverses persones en situacions quotidianes on escullen parlar en català” i incorpora “un camí vermell que també s’identifica amb el Correllengua i que uneix els dos espais del mural”. L’artista ha afegit que la proposta li va fer “molta il·lusió” perquè, després de set anys vivint a Girona, encara no havia fet cap mural a la ciutat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- «Gràcies a Déu i a Míchel, no em vaig equivocar venint al Girona. Prometo que miraré més a porteria»
- Denuncien cotxes en direcció prohibida per entrar al Barri Vell de Girona
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell