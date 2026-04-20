Girona instal·larà quinze minideixalleries per facilitar el reciclatge de residus especials a la ciutat
Aquests nous punts per al reciclatge, que s'ubicaran en diversos espais de la ciutat, permetran dipositar petits aparells elèctrics, piles, bombetes i altres residus
L’Ajuntament de Girona començarà a instal·lar la setmana vinent un total de quinze minideixalleries repartides per diferents punts de la ciutat amb l’objectiu de facilitar el reciclatge de residus especials de petit format. Aquests nous punts seran d’ús lliure i estaran accessibles cada dia i a qualsevol hora, de manera que ampliaran el servei actual i faran més senzill desprendre’s de materials que sovint s’acumulen a casa.
El regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella, destaca que aquestes minideixalleries suposen “un pas més per acostar el reciclatge a la ciutadania i fer-lo més fàcil en el dia a dia”, i remarca que són una eina útil per gestionar residus que moltes vegades no es porten enlloc per manca de punts pròxims. En aquests espais s’hi podran dipositar petits aparells elèctrics, piles i bateries, bombetes LED i de baix consum, cartutxos d’impressora, maquinetes d’afaitar i carregadors, residus que fins ara s’havien de portar a les dues deixalleries fixes o bé a les deixalleries mòbils, amb més limitacions d’horari i desplaçament.
Les noves minideixalleries s’ubicaran a la plaça d’Europa, el Centre Cívic Ter, la plaça de Domènec i Fita, el Centre Cívic Santa Eugènia, la cruïlla dels carrers Sant Sebastià i Bastiments, el Centre Cívic Pla de Palau, la zona dels Químics, la plaça de Vista Alegre, l’àmbit de les places de Miquel de Palol i Prudenci Bertrana, el Centre Cívic Pont Major, la plaça de Miquel Santaló, la plaça de Pompeu Fabra, la cruïlla dels carrers Emili Grahit i Migdia, el carrer de la Séquia i la plaça de la Ciutat de Figueres. Cada equipament estarà dividit per fraccions per facilitar la separació correcta dels residus i incorporarà dos panells publicitaris per difondre campanyes municipals o informació d’interès.
El contracte de subministrament, transport i instal·lació s’ha adjudicat a Blipvert SL per 39.748,50 euros, mentre que l’empresa Girona+neta s’encarregarà del buidatge periòdic i del manteniment. Girona ja havia tingut una experiència similar entre 2019 i 2021, quan es van instal·lar dotze minideixalleries, i ara recupera i amplia aquest sistema amb més punts distribuïts per tota la ciutat.
