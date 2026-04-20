Girona+Neta accepta la mediació del Col·legi d'Advocats per desencallar el nou conveni col·lectiu

Girona+Neta i el comitè d'empresa es reuneixen amb l'equip de govern per intentar solucionar el conflicte laboral que ha provocat una vaga indefinida a partir del 4 de maig

Marc Martí Font

El comitè de l'empresa que s'encarrega de la neteja i la recollida de residus de la ciutat, Girona+Neta, ha acceptat la mediació per part del Col·legi d'Advocats que ha ofert l'Ajuntament amb l'objectiu d'arribar a un acord amb la companyia pel nou conveni col·lectiu. Ho ha confirmat aquest dilluns a la tarda el portaveu del comitè, Gregori Soto, en el marc de la concentració que ha fet la plantilla a la plaça del Vi abans del ple municipal, on ha donat a conèixer a la ciutadania els motius pels quals han convocat una vaga indefinida a partir del 4 de maig.

Al mateix temps, el comitè d'empresa s'ha reunit aquest dilluns matí amb l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) i li han demanat "més implicació" per part de l'Ajuntament. Soto ha recordat que des del primer moment s'han mostrat "disposats a negociar" i creien que el que necessitaven més era la figura d'un "tècnic" per fer la mediació, cosa que continuen "demanant". Ara, però, agraeixen la mediació per part del Col·legi d'Advocats per mirar de desbloquejar les negociacions pel conveni col·lectiu, que "estan en un cul-de-sac" i "no avencen gens".

L'Ajuntament va recordar la setmana passada que no podia intervenir de forma directa en les negociacions del conveni, ja que l'empresa és privada. Soto, però, ha assegurat que el que poden fer són "modificacions", com han "fet fins ara". Ha destacat que "gairebé totes" les modificacions que demanen "són pel bé de la ciutat". Han reclamat de forma reiterada més rutes, més freqüència de pas o més freqüència de buidatge dels contenidors, especialment les de fraccions d'envàs i paper, que són "els contenidors que sempre estan desbordats". "Es buiden dos o tres cops per setmana i el que cal és que es buidin amb més freqüència, perquè la densitat de població de la ciutat ha crescut", ha indicat el portaveu del comitè.

La vaga "continua en peu"

Soto també ha deixat clar que comptaran "amb el recurs" que se'ls ha ofert des de l'Ajuntament per la "mediació", però que la vaga "continua en peu", ja que les negociacions amb l'empresa "continuen bloquejades". Fa un any i mig que les negociacions entre la plantilla i la companyia van començar, i encara no s'ha arribat a un acord. Els principals esculls estan en els increments del salari relacionat amb l'IPC i amb la conciliació familiar per part dels treballadors.

Notícies relacionades i més

La vaga indefinida va ser aprovada per part de la majoria de la plantilla el passat dimecres. Un 88% dels votants que van donar suport a la vaga indefinida (157 vots a favors, 15 en contra i 7 en blanc).

