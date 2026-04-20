Girona+Neta accepta la mediació del Col·legi d'Advocats per desencallar el nou conveni col·lectiu
Girona+Neta i el comitè d'empresa es reuneixen amb l'equip de govern per intentar solucionar el conflicte laboral que ha provocat una vaga indefinida a partir del 4 de maig
El comitè de l'empresa que s'encarrega de la neteja i la recollida de residus de la ciutat, Girona+Neta, ha acceptat la mediació per part del Col·legi d'Advocats que ha ofert l'Ajuntament amb l'objectiu d'arribar a un acord amb la companyia pel nou conveni col·lectiu. Ho ha confirmat aquest dilluns a la tarda el portaveu del comitè, Gregori Soto, en el marc de la concentració que ha fet la plantilla a la plaça del Vi abans del ple municipal, on ha donat a conèixer a la ciutadania els motius pels quals han convocat una vaga indefinida a partir del 4 de maig.
Al mateix temps, el comitè d'empresa s'ha reunit aquest dilluns matí amb l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) i li han demanat "més implicació" per part de l'Ajuntament. Soto ha recordat que des del primer moment s'han mostrat "disposats a negociar" i creien que el que necessitaven més era la figura d'un "tècnic" per fer la mediació, cosa que continuen "demanant". Ara, però, agraeixen la mediació per part del Col·legi d'Advocats per mirar de desbloquejar les negociacions pel conveni col·lectiu, que "estan en un cul-de-sac" i "no avencen gens".
L'Ajuntament va recordar la setmana passada que no podia intervenir de forma directa en les negociacions del conveni, ja que l'empresa és privada. Soto, però, ha assegurat que el que poden fer són "modificacions", com han "fet fins ara". Ha destacat que "gairebé totes" les modificacions que demanen "són pel bé de la ciutat". Han reclamat de forma reiterada més rutes, més freqüència de pas o més freqüència de buidatge dels contenidors, especialment les de fraccions d'envàs i paper, que són "els contenidors que sempre estan desbordats". "Es buiden dos o tres cops per setmana i el que cal és que es buidin amb més freqüència, perquè la densitat de població de la ciutat ha crescut", ha indicat el portaveu del comitè.
La vaga "continua en peu"
Soto també ha deixat clar que comptaran "amb el recurs" que se'ls ha ofert des de l'Ajuntament per la "mediació", però que la vaga "continua en peu", ja que les negociacions amb l'empresa "continuen bloquejades". Fa un any i mig que les negociacions entre la plantilla i la companyia van començar, i encara no s'ha arribat a un acord. Els principals esculls estan en els increments del salari relacionat amb l'IPC i amb la conciliació familiar per part dels treballadors.
La vaga indefinida va ser aprovada per part de la majoria de la plantilla el passat dimecres. Un 88% dels votants que van donar suport a la vaga indefinida (157 vots a favors, 15 en contra i 7 en blanc).
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- «Gràcies a Déu i a Míchel, no em vaig equivocar venint al Girona. Prometo que miraré més a porteria»
- Denuncien cotxes en direcció prohibida per entrar al Barri Vell de Girona
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell