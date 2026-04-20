Fracassen en un primer intent i cinc dies després assalten la mateixa fleca de Vilablareix
Entre dos i tres lladres van actuar contra el negoci i el segon cop van fracturar el vidre per endur-se la caixa registradora dels diners
Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori i un intent en una mateixa fleca de Vilablareix, ubicada a tocar de la carretera de Santa Coloma, en dos episodis separats per només cinc dies. Segons les primeres informacions, en els fets hi haurien actuat entre dos i tres homes, i ara és la Unitat d’Investigació qui indaga l’autoria dels assalts.
El primer cas es remunta al dimarts 14 d’abril i va quedar en un intent. Els lladres van arribar a fes danys al vidre del negoci, però no van aconseguir accedir a l’interior. Un veí va veure l’acció, va sentir els cops i això va acabar fent que els sospitosos fugissin sense emportar-se res. L’endemà, van ser les treballadores de la fleca qui van alertar els Mossos del que havia passat quan anaven a obrir el negoci.
El segon episodi es va produir la matinada del 19 d’abril i, aquest cop, el robatori sí que es va consumar. Els autors van fracturar uns vidres de la botiga i van fer un forat prou gran per passar-hi ells i també el botí. Un cop a dins, van arrencar la caixa on es fan els pagaments amb bitllets i monedes.
Posteriorment, aquesta caixa va aparèixer tirada a terra en un carrer proper. Tot i que els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís durant la matinada del robatori, no van aconseguir enxampar els autors.
A hores d’ara, la policia encara no disposa de les denúncies corresponents pels dos fets, però manté oberta la investigació per aclarir qui hi ha al darrere dels dos atacs contra la mateixa fleca, confirmen des del cos de seguretat.
