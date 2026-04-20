L’ExpoJove tanca a Girona amb 8.000 visitants i alumnes de 93 centres educatius
La fira de la formació i l’ocupació ha reunit 82 expositors i prop d’un centenar d’activitats al Palau de Fires durant quatre dies
L’ExpoJove ha tancat la seva 20a edició a Girona amb 8.000 visitants i la participació d’alumnes de 93 centres educatius de les comarques gironines. El saló de la formació i l’ocupació, celebrat entre el 15 i el 18 d’abril al Palau de Fires, ha comptat amb 82 expositors i prop d’un centenar d’activitats paral·leles adreçades a estudiants, tutors, professorat i famílies.
Segons ha informat Fira de Girona, el balanç de l’edició és positiu i ha superat les expectatives inicials. La directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, ha destacat tant l’afluència de centres educatius com el funcionament de les jornades destinades a les famílies, celebrades dijous a la tarda i dissabte al matí. Cunyat ha assegurat que aquestes franges tenen un volum menor d’assistència, però permeten una atenció més personalitzada. També ha reivindicat que el certamen continua sent “un referent dins els salons de l’ensenyament de Catalunya”.
Professions concretes
La directora atribueix part de l’èxit del saló al fet que s’adreci especialment a l’alumnat de quart d’ESO, un moment en què molts joves han de començar a decidir quin itinerari formatiu seguiran un cop acabada l’etapa obligatòria. En aquest sentit, remarca que l’ExpoJove permet presentar opcions vinculades a oficis i professions concretes, amb la participació de professionals que orienten els visitants sobre els diferents camins formatius.
Durant els quatre dies del saló, els assistents han pogut informar-se sobre batxillerat, cicles formatius, ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, estudis esportius, programes de formació i inserció ocupacional i formació per a persones adultes. L’oferta també ha inclòs estudis universitaris, cursos d’idiomes, acadèmies, formació vinculada als cossos de seguretat i serveis d’assessorament juvenil.
Entre les novetats d’aquesta edició, l’organització ha habilitat una sala dedicada a la difusió permanent de formacions professionals. A més, també s’ha creat una zona específica perquè entitats, empreses i centres educatius donessin a conèixer els seus cicles formatius amb la participació directa de professorat i professionals del sector.
