L'Ajuntament de Girona denuncia la manca de recursos per a la regularització i critica el retard en els criteris
Davant la falta de concreció per part de l'Estat, l'Ajuntament de Girona habilita l'Espai Cívic Mercadal per atendre els ciutadans que necessiten informació sobre la regularització extraordinària
L’Ajuntament de Girona ha denunciat la manca de recursos extraordinaris per part de l'Estat per tal que els consistoris puguin efectuar els processos de regularització, al mateix temps que ha criticat el retard en la definició dels criteris exactes per a la regularització. Segons expliquen en un comunicat, la "falta de concreció" ha portat molts ciutadans a acudir a l’Ajuntament per demanar informació sobre el procés, fet que ha generat moltes cues i llargues esperes en els últims dies.
Per aquest motiu, l'Ajuntament ha habilitat com a espai provisional l'Espai Cívic Mercadal per atendre a la ciutadania que vol efectuar els tràmits de regularització extraordinària. Les consultes es podran fer de dilluns a divendres entre les nou del matí i la una del migdia.
L’objectiu d’aquesta mesura és garantir que les persones que volen regularitzar i són ciutadans de Girona tinguin un espai d’atenció adequat i, alhora, que aquest servei no afecti el desenvolupament habitual i ordinari de l’Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR). Cal recordar que hi ha establerts mecanismes d'interoperabilitat entre administracions i que, per tant, no cal sol·licitar volant ni certificat de padró per a aquests tràmits, ja que les dades de residència es poden verificar d’ofici mitjançant l’intercanvi electrònic d’informació entre administracions.
En paral·lel, el consistori treballa de forma conjunta amb les entitats per tancar una proposta permanent mentre duri el procés a la ciutat. En aquest sentit, cal recordar que hi ha diverses entitats que ja ofereixen suport i atenció relativa a la regularització i que la ciutadania s’hi pot adreçar per resoldre dubtes. Es tracta de les entitats següents: Noves Vies, NouSol, ECCIT, MIFAS i Socila Project.
