L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils
El ple rebutja les al·legacions presentades per entitats que volien evitar el desallotjament
L'Ajuntament de Girona requereix a les persones que ocupen la nau de l'antiga fàbrica Simon, ubicada als números 142 i 144 del carrer Barcelona, que abandonin l'espai en un màxim de vuit dies hàbils. Tot això, després que en el ple d'aquest dilluns a la tarda s'hagin rebutjat les al·legacions presentades per diferents entitats que demanaven aturar els desallotjaments tant de l'antiga Simon com a la masia de Cal Gras, a les hortes de Santa Eugènia. El consistori ha advertit als ocupants que "en cas de no complir voluntàriament el requeriment de desallotjament del punt anterior, s'executarà forçosament la recuperació d'ofici".
La proposta ha entrat per urgència en el ple i s'ha aprovat per unanimitat. La regidora de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics, M. Àngels Planas, ha explicat que és una "decisió a favor de Girona" i a "favor de l'educació pública", ja que en aquest espai s'hi ha de construir el futur institut Comtessa Ermessenda. Ha de ser un espai "clau" i ha estat un "equipament reivindicat per la zona sud de la ciutat".
A finals de gener, la Generalitat va requerir a l'Ajuntament que els cedís l'espai per poder tirar endavant l'equipament, però que "havia d'estar buit". A la vegada, Planas ha assegurat que s'ha actuat amb "sensibilitat i responsabilitat social" i, per això, s'han activitat els Serveis Socials "per atendre les persones de manera individualitzada".
Alternativa habitacional
En el ple municipal del 9 de març, el consistori ja va aprovar iniciar els tràmits per recuperar d'ofici la nau de l'antiga fàbrica per poder avançar en el futur institut Comtessa Ermessenda, que s'ha d'ubicar en aquest espai. En aquell moment, es van identificar 25 persones sense llar que vivien habitualment a aquestes instal·lacions en desús. Tanmateix, entitats han assegurat que n'hi ha més. En van xifrar una vuitantena fa uns mesos, abans de redactar el manifest per evitar el desallotjament, però després dels recents incendis la xifra ha baixat a una cinquantena.
Les entitats també van reclamar en el manifest una alternativa habitacional per a aquestes desenes de persones sense llar que, ara per ara, viuen en aquest espai abandonat i en desús. En aquest sentit, l'Ajuntament ha demanat a la Generalitat "més implicació per a trobar alternatives habitacionals", ho ha confirmat l'alcalde, Lluc Salellas, en una publicació a les xarxes socials. En el ple, l'alcalde també ha demanat a la Generalitat que tingui el pressupost per fer el futur institut a punt un cop l'Ajuntament hagi fet totes les passes per desallotjar les persones sense llar.
Una nau conflictiva
Des del carrer Barcelona es pot veure com a la nau de l'antiga Simon hi pernocten persones, sigui perquè hi ha diferents elements que tapen algunes entrades (com llençols) o, si s'observa més de prop per les diferents entrades, també es poden veure espais amb matalassos. A més, s'han produït diferents incendis, alguns que han acabat amb persones ferides, i algunes intervencions policials per robatoris. Els veïns de la zona s'han queixat de tots aquests conflictes de forma reiterada.
El setembre de 2025, el consistori va aprovar la modificació urbanística per avançar en la construcció del nou centre educatiu, que incloïa enderrocar sis naus del carrer Barcelona que estaven en desús, unes tasques que ja s'han realitzat. A grans trets, la modificació permet que alguns blocs tinguin una planta més i que la zona verda del costat dels sols residencials es traslladi al costat del futur centre educatiu.
El futur institut Ermessenda donarà cabuda a 690 alumnes, entre ESO, batxillerat i escola d'adults. Actualment, els estudiants de l'Ermessenda estan dividits entre l’edifici Casal Bisbe Cartañà i uns barracons a la zona de Palau coneguda com a Can Prunell. La construcció del nou centre educatiu coeja des de fa deu anys, quan l'Ajuntament i Educació van arribar a un acord per convertir l'antiga Simon en un institut.
Subscriu-te per seguir llegint
