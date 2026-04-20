L'aplicació UdG Go estalvia 2,3 milions de kg de diòxid de carboni des de l'inici del curs 2025-2026
La Universitat de Girona impulsa una campanya de benvinguda per fomentar l'ús de l'aplicació UdG Go, oferint un clauer exclusiu als usuaris registrats i les noves altes
L'aplicació mòbil UdG Go, que té l'objectiu que els membres de la comunitat universitària puguin compartir trajectes, ha permès assolir un estalvi de 2,3 milions de quilograms de diòxid de carboni des que es va posar en marxa a principis d'aquest curs, 2025-2026. Actualment, la plataforma ja compta amb gairebé un centenar d'usuaris actius i està disponible per a dispositius iOS i Android.
La iniciativa s’emmarca dins el compromís de la UdG amb la mobilitat sostenible, la reducció d’emissions i la promoció d’un entorn universitari més col·laboratiu. L'aplicació permet que els usuaris puguin coordinar-se per compartir trajectes en vehicles, reduint així els costos individuals com la petjada de carboni. Els usuaris poden buscar viatges, oferir trajectes com a conductors i accedir a una interfície senzilla on poden gestionar les seves rutes habituals. A més, el sistema incorpora funcions de valoració i seguiment que fomenten la confiança i la seguretat entre usuaris.
Un cop posada en marxa l'aplicació per a dispositius mòbils, la UdG impulsa una campanya de benvinguda per fomentar l’ús de la plataforma i reconèixer la implicació de la comunitat universitària en la mobilitat sostenible. Els usuaris registrats (i les noves altes durant el període de campanya), rebran un clauer exclusiu UdG Go com a obsequi. El regal es podrà recollir al mòdul 27 del Campus Montilivi.
El desenvolupament d’aquesta eina ha estat possible gràcies a un treball col·laboratiu entre la Unitat de Compromís Social i Orientació Professional i el Servei de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció de la Universitat de Girona. L'aplicació és gratuïta i calcula un preu orientatiu basat en la distància i un cost estimat per quilòmetre, tot i que és el conductor qui indica el preu final. En tot cas, no incorpora cap sistema de pagament i són els usuaris els que han d'acordar el mètode de pagament.
Subscriu-te per seguir llegint
