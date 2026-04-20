L'oposició critica que Girona hagi fet una modificació del pressupost de 2,47 milions
El govern diu que els diners serviran per cobrir despeses ja fetes i reforçar serveis, però el PSC ho veu com “un coixí” per tapar una planificació insuficient
L’oposició ha criticat aquest dilluns al ple municipal que el govern de Girona hagi hagut d’aprovar una modificació de crèdit de 2,47 milions d’euros tot just dos mesos després d’haver tirat endavant el pressupost del 2025, que es va aprovar definitivament el 18 de febrer. El debat ha sorgit arran de l’aplicació del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, xifrat en 2.474.343,62 euros.
Aquesta és la xifra del romanent de tresoreria amb què el consistori ha tancat l’exercici 2025. Es tracta, és a dir, dels diners sobrants que no tenen una partida assignada. La dada queda per sota de la registrada l’any anterior, quan el romanent de tresoreria va ser de 3.149.892,02 euros, i també és inferior a la del 2022, que es va situar en 6.010.450,28 euros. En canvi, supera lleugerament la del 2023, quan Girona va tancar l’exercici amb un romanent de tresoreria de 2,38 milions d’euros.
Situacions sobrevingudes
La regidora d’Hisenda i Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, ha justificat la proposta assegurant que una part dels diners es destinen a cobrir despeses que ja s’havien fet però que, “per diferents circumstàncies”, no s’havien pogut imputar en el moment corresponent. També ha defensat que la modificació respon a la necessitat d’adaptar el pressupost a situacions sobrevingudes.
Segons ha detallat Aliu, els recursos serviran, en primer lloc, per mantenir serveis bàsics com l’enllumenat i sistemes operatius; en segon lloc, per reforçar la seguretat, la Policia Municipal i el primer pla de seguretat de la ciutat; i, en tercer lloc, per ampliar partides socials vinculades a l’alimentació infantil, el suport a joves i el sensellarisme. La regidora també ha remarcat que la modificació inclou recursos per a educació, català i cultura, per a campanyes de dinamització econòmica i comercial als barris, per a la transició ecològica i per reforçar l’organització municipal.
El debat sobre aquesta aplicació del romanent s’ha produït en paral·lel a la presentació de les xifres de la liquidació pressupostària del 2025. En aquest marc, l’Ajuntament també ha informat que presenta un romanent de crèdit de 63.635.210,99 euros. D’aquest total, 28.092.834,93 euros corresponen a crèdits compromesos i 35.542.376,06 euros a crèdits no compromesos. A més, segons les dades exposades al ple, el consistori incorporarà a l’exercici 2026 un total de 49.188.074,52 euros en concepte de romanents de crèdit.
Des de l’oposició, però, han qüestionat la mesura. El portaveu del PP, Jaume Veray, ha afirmat que el govern ha “perdut una oportunitat molt bona” per arreglar “de manera definitiva” el cementiri nou i per augmentar la plantilla de la Policia Municipal. Per la seva banda, la coportaveu del PSC, Bea Esporrín, ha advertit que el romanent de tresoreria “hauria de ser una eina per a imprevistos genuïns, no un coixí per compensar una planificació insuficient”.
Subscriu-te per seguir llegint
