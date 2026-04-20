Més de cent interns del Centre Penitenciari Obert de Girona han participat en projectes de reinserció durant el 2025
Les iniciatives inclouen formació, inserció laboral, voluntariat i prevenció de la reincidència amb el suport de 36 entitats
Més de cent persones internes del Centre Penitenciari Obert de Girona han participat aquest 2025 en projectes de reinserció vinculats a la formació, la inserció laboral, la prevenció de la reincidència i el voluntariat, segons ha informat el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica amb motiu de la desena Assemblea de la Taula de Participació Social del centre.
Entre les activitats detallades pel Departament, 15 interns han pres part en programes de formació ocupacional en empreses d’inserció, 20 han treballat en empreses d’inserció laboral, 40 han seguit un curs de prevenció de la reincidència delictiva, sis han participat en un curs de conversa en català i cinc han fet una formació d’introducció a les noves tecnologies a través del telèfon mòbil.
La informació també assenyala que el model de règim obert permet que alguns interns desenvolupin tasques de voluntariat comunitari. En aquests moments, vuit persones internes col·laboren amb entitats com La Sopa, el Banc dels Aliments de Girona, Càritas, Nou Horitzó i la Creu Roja.
El Departament també aporta dades del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, segons les quals nou de cada deu persones que acaben la condemna en règim obert no reincideixen. En el conjunt de Catalunya, el 21% de les persones internes compleixen condemna en medi obert.
Les dades es van donar a conèixer durant la desena Assemblea de la Taula de Participació Social del Centre Penitenciari Obert de Girona, que es va celebrar el divendres 17 d’abril al Centre Cívic Pont Major. La trobada coincidia amb els deu anys de la primera assemblea d’aquest espai de coordinació entre el centre penitenciari i les entitats socials que treballen en l’àmbit de la reinserció social.
El medi obert
Segons recull la nota, la jornada va reunir representants d’entitats, professionals del centre, recursos comunitaris, serveis d’execució penal i representants institucionals. El Departament hi emmarca el paper de les organitzacions del tercer sector en els itineraris de les persones que compleixen condemna en medi obert, un sistema que combina el compliment penal amb la vinculació progressiva a recursos laborals, formatius i socials.
Durant la sessió també es van presentar noves entitats incorporades a la taula, com la Fundació El 7 i el Grup ATRA. A més, hi van intervenir interns que van explicar la seva experiència en relació amb la tasca de les organitzacions col·laboradores. El programa va incloure igualment un monogràfic sobre la nova regulació en matèria d’estrangeria, que va donar peu a un torn de preguntes entre els assistents.
Actualment, la Taula de Participació Social del Centre Penitenciari Obert de Girona està integrada per 36 entitats. Segons les dades de Justícia, impulsa activitats en àmbits com la salut, la inserció laboral, l’educació viària, la formació i l’atenció a les toxicomanies. A l’assemblea d’aquest any hi han participat 54 persones, entre les quals tres interns que van actuar com a ponents en una de les presentacions.
A l’acte hi van assistir, entre d’altres, el director del centre, Antoni Forcadell, representants de l’Ajuntament de Girona, dels consells comarcals del Baix Empordà, el Pla de l’Estany i el Gironès, així com membres de l’Associació de Veïns de Pont Major.
