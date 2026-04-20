La protesta educativa arriba als plens de les comarques gironines
El sindicat Ustec porta la reivindicació als ajuntaments de Girona i Salt en una campanya que ja ha sumat el suport d’altres municipis gironins
La protesta educativa ha arribat aquest dilluns als plens municipals de Girona i Salt de la mà del sindicat Ustec, que impulsa una campanya perquè els ajuntaments instin la Generalitat a millorar les condicions laborals del personal educatiu i reforçar el sistema d’educació pública. El sindicat ha situat així la reivindicació en el debat institucional local, coincidint amb les sessions plenàries dels dos municipis. A Girona, la moció s’ha aprovat amb els vots a favor de Guanyem, Junts, ERC i el PP, i amb els vots en contra del PSC i Vox.
Durant la seva intervenció al ple de Girona, la portaveu d’Ustec, Glòria Polls, ha assegurat que “les darreres dècades han estat marcades per les retallades que han cronificat les precarietats” al sistema educatiu. Segons ha denunciat, aquestes retallades, iniciades arran de la crisi del 2008, continuen afectant greument tant les condicions del personal educatiu com el servei que s’ofereix. També ha advertit que persisteix una situació “cronificada” amb escoles i instituts en barracons i que la manca de previsió i inversió impacta especialment en els centres de màxima complexitat.
Polls ha defensat que els professionals de l’educació treballen amb unes condicions laborals i salarials que “no reflecteixen les corresponsabilitats socials” que assumeixen i ha remarcat que la comunitat educativa s’ha anat organitzant cada vegada més. En aquest sentit, ha reclamat reobrir les negociacions sobre les condicions laborals del sector. Durant la seva intervenció, ha explicat que la seva presència al ple tenia per objectiu demanar a l’Ajuntament de Girona que es posicionés a favor del manifest i de les reivindicacions del col·lectiu, i que instés la Generalitat a reobrir les negociacions per revertir les retallades pendents.
Entre les demandes, la portaveu ha citat el reconeixement i la remuneració de totes les tasques que, segons ha dit, es fan a les aules i no es cobren; la reducció de la burocràcia; la millora dels horaris i de les ràtios; la garantia de plantilles estables, i una major escolta de la veu dels professors per consensuar currículums i estratègies educatives. A més, ha reclamat que el Govern estableixi un calendari clar per implementar aquestes mesures abans que s’acabi aquest curs i que l’aprovació de la moció es notifiqui al Departament d’Educació.
A les comarques gironines
La iniciativa forma part d’una ofensiva més àmplia arreu del país que, segons el sindicat, ha anat guanyant suports en les darreres setmanes. A les comarques gironines, Ustec destaca que ja s’hi han sumat municipis com Girona, Salt, Sarrià de Ter, Blanes, Olot, Banyoles, Sant Miquel de Campmajor, Colera, Navata, Peralada, Viladamat, Lladó, Fortià i Serinyà, entre d’altres, ja sigui amb mocions o amb declaracions institucionals.
Segons el sindicat, aquesta adhesió creixent evidencia que el malestar del món educatiu també és compartit pel món local, que viu de primera mà les conseqüències del deteriorament de l’escola pública i de la manca de recursos estructurals. La moció impulsada pel sindicat reclama que els ajuntaments demanin al Govern català que reobri les negociacions amb els sindicats i adopti mesures per revertir les retallades acumulades, millorar les condicions laborals del personal educatiu i garantir un finançament adequat del sistema públic.
En aquest context, el sindicat ha anunciat que vol convocar en les pròximes setmanes una nova trobada de regidors i regidores d’Educació de tot el país. USTEC-STEs assegura que la primera, celebrada el gener passat, va ser “un èxit” i confia ampliar ara la participació amb els municipis que ja han aprovat la moció o alguna declaració de suport. També ha fet una crida als ajuntaments que encara no s’hi han posicionat perquè se sumin a la iniciativa durant aquest tercer trimestre de curs.
