El PSC de Girona proposa un pla local per fomentar la lectura

Els socialistes porten al ple una moció perquè la ciutat articuli una estratègia pròpia amb biblioteques, escoles i entitats

El grup municipal del PSC, durant un ple de l’Ajuntament de Girona.

El grup municipal del PSC, durant un ple de l’Ajuntament de Girona. / DdG

Redacció

Redacció

Girona

El PSC de Girona defensarà aquesta tarda al ple municipal una moció per impulsar un Pla Local de Foment de la Lectura a la ciutat. La proposta planteja que Girona articuli una estratègia pròpia i coordinada per reforçar els hàbits lectors, connectar equipaments i agents del sector i situar la lectura com una política de ciutat.

Segons el grup socialista, la iniciativa vol anar més enllà de les accions actuals i alinear-les amb el Pla Nacional del Llibre i la Lectura 2023-2030 de la Generalitat. El portaveu adjunt del grup, Maxi Fuentes, sosté que Girona disposa d’“una bona base” amb biblioteques i iniciatives consolidades, però defensa que falta “una estratègia de ciutat, amb objectius clars, recursos i lideratge polític”. El PSC també lamenta que Girona no optés a la línia d’ajuts de la Generalitat destinada al desplegament de plans locals de lectura, un fet que considera “una oportunitat perduda” que cal revertir. En aquest sentit, Fuentes assegura que altres municipis ja estan avançant en aquesta línia i defensa que la capital gironina no hauria de quedar-ne al marge.

Diagnosi compartida

La moció posa el focus en la lectura com a eina vinculada a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i el pensament crític, especialment entre infants i joves. Per això, els socialistes proposen que el futur pla inclogui una diagnosi compartida, objectius mesurables, un calendari d’actuacions, un sistema d’avaluació i una partida pressupostària específica.

La proposta també aposta per crear una Comissió Local de Lectura Pública i per implicar-hi biblioteques, centres educatius, AFAs, llibreries, entitats culturals i serveis socials. El PSC defensa que aquesta mirada transversal hauria de permetre arribar especialment als barris amb menys accés a la lectura i als col·lectius més vulnerables.

Notícies relacionades

Fuentes afirma que fomentar la lectura “no és només una qüestió cultural”, sinó també una política “estructural” vinculada a la cohesió social i al futur del català. La iniciativa arriba en ple mes d’abril, coincidint amb Sant Jordi i el Dia del Llibre, i en una sessió plenària en què també s’han d’abordar qüestions relacionades amb l’educació i la llengua.

