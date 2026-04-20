Salt enderroca dues cases per risc d’esfondrament
L’Ajuntament planteja convertir el solar del costat en un aparcament provisional amb una quarantena de places mentre la propietat es compromet a netejar la parcel·la i tirar a terra el mur
L’Ajuntament de Salt ha començat aquest dilluns l’enderroc de dues cases per risc d’esfondrament al passeig de Països Catalans. Els immobles, de titularitat municipal, presentaven danys estructurals que suposaven un perill per a la seguretat de les persones i dels béns, segons els informes tècnics elaborats després de les inspeccions fetes a la zona. La setmana passada ja s’hi van fer els treballs previs per poder executar ara l’actuació.
A principi d’abril, la Gestora Urbanística Nou Salt va emetre un informe en què sol·licitava l’enderroc arran del “perill estructural detectat en l’immoble”. El document concloïa que hi havia “deficiències greus en els elements portants” que feien inviable la reparació i el manteniment de les construccions dins dels paràmetres normatius vigents. L’actuació forma part d’un conjunt de mesures previstes en aquest sector durant les pròximes setmanes. En paral·lel, el propietari de la finca del costat farà la neteja de tota la parcel·la, després de les queixes veïnals per l’acumulació de brutícia. Segons el consistori, en aquest espai ja s’hi havien fet diverses neteges amb els anteriors propietaris i des de mitjan desembre s’havia tornat a requerir al nou titular que hi actués.
A més, la intervenció inclourà l’enderroc del mur perimetral de la parcel·la adjacent per guanyar visibilitat i seguretat i evitar una nova degradació de l’espai. L’Ajuntament assenyala que aquesta actuació està avalada per diversos informes de la Policia Local de Salt, que reiteraven la necessitat d’executar tasques de neteja, sanejament i modificació de l’element perimetral. D’altra banda, el govern municipal també ha sol·licitat a la propietat la cessió temporal d’ús del solar del costat per habilitar-hi un aparcament provisional amb capacitat per a una quarantena de vehicles. Aquestes places haurien de servir per compensar part de l’estacionament que es perdrà amb la construcció de diversos nous carrils bici al llarg d’aquest 2026.
