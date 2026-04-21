La Festa Major de Cassà acollirà una obra sobre el desig i el dret al plaer

L’espectacle d’Escenaris Especials vol trencar tabús sobre la sexualitat de les persones amb diversitat funcional i en risc d’exclusió social

Una escena de “Mmmmh!”, la nova producció d’Escenaris Especials, que es podrà veure per la Festa Major de Cassà. / Irene Serrat/Ajuntament de Cassà de la Selva

Redacció

Cassà de la Selva

La Festa Major de Cassà de la Selva acollirà el 31 de maig “Mmmmh!”, la nova producció d’Escenaris Especials, una trilogia teatral que posa el focus en el desig i el dret al plaer de totes les persones. La proposta neix d’un procés de creació col·lectiu desenvolupat a les aules a partir d’improvisacions, converses i preguntes que sovint no tenen espai per ser formulades.

Aquest any, el projecte ha partit d’una pregunta comuna als deu grups d’Escenaris Especials: “Què et dona plaer, a tu?”. A partir d’aquí, els participants han treballat lliurement sobre tot allò que els genera plaer, des de les experiències més quotidianes fins a qüestions relacionades amb l’amor, el sexe o el desig. L’obra vol reflexionar sobre les múltiples formes de sentir-lo i expressar-lo, tant les més visibles i acceptades socialment com les que sovint queden amagades.

Naturalitat i sense prejudicis

Des de l’organització remarquen que parlar de sexualitat i de desig en persones amb diversitat funcional continua sent un tabú social. Per això, defensen la necessitat d’obrir espais per abordar aquestes qüestions amb naturalitat i sense prejudicis. En aquest sentit, assenyalen que una de les grans dificultats és la manca d’espais d’intimitat i d’informació, i reivindiquen que aquestes persones també viuen, gaudeixen i pateixen com qualsevol altra.

“Mmmmh!” es podrà veure abans a la Factoria d’Arts Escèniques de Banyoles, els dies 8, 9 i 10 de maig, i després arribarà a la Sala La Planeta de Girona els dies 5, 6 i 7 de juny. El projecte també treballa per portar l’espectacle a Barcelona abans que acabi la primavera.

Notícies relacionades

La trilogia engloba peces creades per grups de diverses entitats socials vinculades a Escenaris Especials, entre les quals hi ha la Fundació Ramon Noguera, amb grups de Girona i Cassà de la Selva, la Fundació Support-Girona, la Fundació Estany, la Fundació Mas Casadevall o l’Associació Canaan. La direcció artística de l’espectacle és de Clàudia Cedó.

