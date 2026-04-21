Girona rebutja instal·lar una pantalla gegant a la plaça del Vi pel Mundial
La moció de Vox només rep el suport del PP i el ple descarta projectar els partits de la selecció espanyola del 2026 al centre de la ciutat
El ple municipal de Girona va rebutjar aquest dilluns la moció de Vox que demanava instal·lar una pantalla gegant a la plaça del Vi amb motiu dels partits de la selecció espanyola durant el Mundial de futbol del 2026. La proposta només va rebre el suport del PP, mentre que Guanyem, Junts, ERC i el PSC hi han votat en contra.
La iniciativa presentada pel regidor Francisco Javier Domínguez plantejava convertir la plaça del Vi en un punt de seguiment col·lectiu dels partits del combinat estatal durant el torneig. Durant el debat, els grups municipals que s’hi han oposat han esgrimit arguments econòmics, esportius i també polítics per rebutjar-la.
El portaveu del PP, Jaume Veray, ha defensat la proposta assegurant que podria tenir seguiment a la ciutat. “Crec que hi hauria molta gent a Girona que ho agrairia”, va dir. Vox, com a grup proposant, plantejava que l’Ajuntament facilités aquest espai públic per seguir els partits de la selecció espanyola.
“Una ideologia espanyola”
Des d’ERC, el regidor Àdam Bertran va justificar el vot contrari assegurant que la prioritat del grup és “defensar l’esport gironí”. Segons va afirmar, la moció no respon a aquest objectiu, sinó a “una ideologia espanyola”. “Votarem no perquè creiem que fomentar l’esport gironí és estar al costat de totes les associacions esportives gironines”, ha assenyalat. També va remarcar que es tracta d’un esdeveniment públic i accessible que “qualsevol gironí pot seguir des d’allà on vulgui”.
En una línia similar, el regidor de Junts Xavier Aldeguer va argumentar que “a Catalunya la selecció espanyola no és un símbol neutral, ni ho ha estat històricament”. Aldeguer va defensar que l’Ajuntament no ha de fer una adhesió institucional a aquest tipus d’esdeveniment. “Cap prohibició a la ciutadania, respecte absolut a qui vulgui veure la selecció espanyola, però cap adhesió institucional”, va resumir. I va afegir: “Per memòria i dignitat institucional diem que no”.
L’alcalde de Girona, Lluc Salellas, també es va oposat a la moció. Va argumentar que els partits de la selecció espanyola són d’accés gratuït i que, per tant, “les institucions públiques no han de gastar diners per projectar en una pantalla gegant allò que tothom pot veure a casa”. A més, va aprofitar la intervenció per defensar el reconeixement internacional de les seleccions catalanes.
Per part del PSC, Ángel Martínez va lamentar que en aquest debat “qui surt perjudicat és l’esport, en aquest cas el futbol”. Tot i votar en contra de la moció, va deixar la porta oberta a replantejar la qüestió si la selecció espanyola arriba a la final del torneig. “En cas d’arribar a la final, tornarem a demanar que es faci una pantalla gegant, com vam dir per l’Eurocopa”, va dir. Amb tot, va considerar que “no té sentit” fer-ho per a tots els partits i ha afegit que una mesura així també podria perjudicar l’hostaleria.
