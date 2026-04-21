Girona tanca durant 15 dies les passarel·les de Balandrau i Bastiments per obres
L’actuació en aquestes estructures busca reforçar la seguretat, renovar el paviment i reparar les baranes
Girona tindrà durant uns quinze dies tancades les passarel·les de Balandrau i Bastiments a causa de les obres de rehabilitació que s’hi estan duent a terme. L’Ajuntament ha informat que aquest dimarts s’ha tancat el pas de la passarel·la de Balandrau, fet que implica que, de manera temporal, les dues estructures quedin fora de servei al mateix temps.
Segons ha explicat el consistori, l’objectiu dels treballs és millorar la seguretat i l’estat general de les passarel·les. Les actuacions inclouen la rehabilitació del paviment i la reparació de les baranes, amb la voluntat de garantir unes condicions òptimes per al pas de vianants.
La planificació de les obres preveu acabar primer la intervenció a la passarel·la de Bastiments. Un cop finalitzada aquesta fase, els treballs es concentraran a la de Balandrau, que és la que s’ha tancat més recentment. Durant aquest període, però, no es podrà utilitzar cap de les dues estructures. El consistori ha indicat que es tracta d’una afectació temporal necessària per poder executar les obres amb seguretat i dins els terminis previstos. En aquest sentit, ha assenyalat que es continuarà informant sobre l’evolució dels treballs i sobre qualsevol canvi en l’afectació al pas de vianants.
