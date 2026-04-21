L’Ajuntament de Llagostera reurbanitzarà els carrers Girona i Felip Neri amb un pressupost de 816.423,30 euros
El consistori de Llagostera reurbanitzarà el carrer Girona i Felip Neri, amb una inversió de 816.423,30 euros, i millorarà l'accessibilitat entre la plaça Barceloneta i els carrers Ganix i Barceloneta
L’Ajuntament de Llagostera treballa en la redacció dels projectes executius de dues actuacions urbanístiques incloses al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2025-2029, amb la previsió d’iniciar les obres el setembre vinent. La intervenció principal serà la reurbanització integral dels carrers Girona i Felip Neri, una de les principals vies d’entrada i sortida del nucli urbà, especialment del nucli antic.
Actualment, aquest àmbit presenta deficiències importants en la pavimentació, els serveis i l’accessibilitat, amb voreres deteriorades, paviments en mal estat i xarxes obsoletes o aèries. El projecte planteja una renovació completa de l’espai, adaptada a la normativa vigent, amb la substitució i modernització de tots els serveis, la implantació d’una xarxa de sanejament separativa i el soterrament de la major part de les instal·lacions. L’actuació afectarà una superfície de 2.100 metres quadrats i tindrà un pressupost aproximat de 816.423,30 euros, IVA inclòs.
La segona actuació se centrarà en la millora de l’itinerari accessible entre la plaça Barceloneta i els carrers Ganix i Barceloneta, un entorn on es concentren diversos equipaments municipals com la llar d’infants, l’escola, la biblioteca i els serveis socials. En aquest sector, l’Ajuntament vol resoldre les mancances actuals d’accessibilitat, amb voreres estretes i malmeses, mitjançant la renovació de paviments, l’ampliació i adaptació de les voreres, la creació de passos de vianants accessibles i la reordenació de la plaça.
Aquesta intervenció afectarà 573 metres quadrats i compta amb un pressupost estimat de 77.466,62 euros, IVA inclòs. Segons el consistori, tots dos projectes busquen millorar la qualitat de l’espai públic, actualitzar les infraestructures urbanes i afavorir una mobilitat més còmoda i segura per als veïns.
