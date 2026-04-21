L’Escola Tècnica Girona competirà a l’ElectroCatFP amb un prototip elèctric creat pels alumnes

Els estudiants del cicle formatiu d’Automoció de l’ETG treballen en un vehicle que aposta per la mobilitat sostenible i la gestió electrònica avançada

Els alumnes preparant el vehicle. / ETG

Redacció

Girona

L’Escola Tècnica Girona (ETG) tornarà a competir a l’ElectroCatFP, la prova de referència a Catalunya en l’àmbit dels vehicles elèctrics dins la Formació Professional, que aquest any celebrarà la seva tretzena edició el 19 de maig de 2026 al circuit Karting Nurburgreen de les Franqueses del Vallès. El centre hi participarà amb un prototip elèctric construït íntegrament pels alumnes del cicle formatiu de grau superior d’Automoció, un projecte que combina innovació, aplicació pràctica dels coneixements i aposta per la mobilitat sostenible. El vehicle s’ha desenvolupat a les instal·lacions del mateix centre i ha permès als estudiants treballar sobre qüestions clau del sector, com ara la gestió electrònica, l’optimització del tren de potència i l’eficiència de les bateries.

El director de l’ETG, Jordi Moncanut, destaca que la competició és “molt més que una cursa” perquè ofereix als alumnes la possibilitat d’afrontar “problemes reals del sector” i de construir amb les seves pròpies mans “les solucions del transport del futur”. Per a l’escola, aquesta serà la dotzena participació consecutiva en el certamen, una continuïtat que interpreta com una mostra del seu compromís amb l’excel·lència tècnica i el treball en equip. El centre afronta el repte amb la voluntat de millorar la tercera posició aconseguida en l’edició anterior, però posa l’accent sobretot en la fiabilitat mecànica, el desenvolupament de tecnologies de zero emissions i la preparació dels futurs tècnics per a un sector en plena transformació.

