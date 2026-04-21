L'Ajuntament de Girona i puntaires col·laboren per teixir refugis climàtics amb veles de punta durant el 2026
Amb tallers participatius oberts a la ciutadania, es confeccionaran grans peces de punta de coixí que serviran per crear refugis climàtics a Girona, amb l'Ajuntament encarregant-se de la instal·lació
L’Ajuntament de Girona i l’Associació de Puntaires de les comarques de Girona impulsaran un projecte per crear veles fetes de punta amb l’objectiu de generar ombra a la via pública durant els mesos de més calor. La iniciativa, batejada com “Veles de Punta: teixint refugis climàtics”, vol combinar la tradició tèxtil amb els reptes actuals del canvi climàtic i la millora de la vida als barris. El consistori i l’entitat han signat un conveni per posar en marxa aquesta proposta, que es planteja com una prova pilot durant el 2026 i que vol convertir espais públics en punts més confortables i, alhora, amb identitat pròpia.
La regidora de Ciutat que Cuida i de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, destaca que el projecte no és només una resposta a la calor, sinó també una manera de fer una ciutat “més confortable” i “més bonica”, amb un valor comunitari afegit. El pla també vol posar en valor la feina de les puntaires, en un moment en què la punta de coixí es reivindica com a patrimoni cultural i es vol projectar també en el marc del patrimoni immaterial de la UNESCO.
La proposta preveu organitzar tallers participatius oberts a la ciutadania per elaborar de manera col·lectiva grans peces de punta de coixí que després serviran per crear aquests nous refugis climàtics. Les veles es confeccionaran sobre una base de malla romboïdal de 4 per 4 centímetres amb fil impermeable i resistent, i a cada taller s’hi incorporaran elements creatius per fer singular cada peça. L’Ajuntament assumirà l’estudi i l’execució dels sistemes d’instal·lació i ancoratge per garantir la seguretat i la durabilitat del muntatge, i aportarà 4.500 euros a l’associació per facilitar el desenvolupament del projecte.
La iniciativa també vol fomentar la transmissió intergeneracional del saber artesà, reforçar la cohesió social als barris i explorar usos contemporanis per a aquesta tradició. Si l’experiència funciona, el consistori preveu signar el 2027 un conveni plurianual amb l’entitat per donar estabilitat al projecte i ampliar-lo a nous espais entre 2027 i 2029, prioritzant els barris amb més necessitat d’ombra o amb interès comunitari. A llarg termini, la voluntat és crear un Itinerari de les Veles de Punta, un recorregut artístic i climàtic que connecti diferents punts de la ciutat i esdevingui un element distintiu de Girona.
