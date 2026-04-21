L'Associació de Veïns de Can Gibert recull firmes per frenar l'ús de patinets a les voreres de Girona
L’entitat veïnal demana a l’Ajuntament que passi "de les paraules als fets" amb més vigilància policial, sancions i senyalització
L’Associació de Veïns de Can Gibert ha impulsat una recollida de firmes per reclamar a l’Ajuntament de Girona més control contra la circulació de patinets elèctrics per les voreres. L’entitat denuncia que aquests espais “han deixat de ser un lloc segur” per a infants, gent gran, famílies i, en general, "per a qualsevol persona que es desplaça a peu", i reclama mesures per reforçar la seguretat dels vianants.
En el manifest, els promotors alerten que cada dia hi ha usuaris de vehicles de mobilitat personal que circulen “a velocitats elevades i amb conductes imprudents” per llocs on no haurien de transitar. Segons assenyalen, aquesta situació genera inseguretat i por i ja ha provocat accidents. Per això, demanen al consistori que passi “de les paraules als fets” amb més vigilància policial, sancions, senyalització específica i campanyes de sensibilització.
Les mesures
Entre les mesures que plantegen hi ha més presència efectiva de la Policia Municipal per sancionar l’ús de patinets en zones de vianants, la instal·lació de senyalització horitzontal i vertical amb avisos de “vorera sense VMP” en punts especialment conflictius, com Can Gibert, l’Eixample, el Barri Vell o Santa Eugènia, i campanyes de sensibilització per informar els usuaris sobre per on poden circular i a quines sancions s’exposen si incompleixen la normativa. També demanen actuacions específiques per reforçar la seguretat en entorns escolars i en zones amb presència habitual de gent gran. L’associació defensa que no està en contra de la mobilitat sostenible, però remarca que aquesta no pot posar en risc la integritat física dels vianants.
La iniciativa arriba pocs dies després que l’Ajuntament fes balanç d’una campanya de control feta durant dues setmanes, en què la Policia Municipal de Girona va imposar 89 multes per infraccions relacionades amb patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. En aquest període, els agents van dur a terme 62 controls i van aturar 337 vehicles. Segons les dades municipals, la infracció més habitual va ser circular per espais no autoritzats. En concret, 33 de les 89 denúncies, un 37% del total, es van posar per circular per llocs no habilitats, principalment per la vorera. La resta de sancions es van repartir entre portar dues persones en un mateix patinet, no disposar d’assegurança, saltar-se semàfors en vermell, mirar el mòbil o portar auriculars i circular en direcció prohibida.
La regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, va assegurar aleshores que la prioritat del consistori és “garantir la seguretat de totes les persones que circulen per la via pública” i fomentar una convivència responsable entre vianants i conductors de vehicles de mobilitat personal.
Subscriu-te per seguir llegint
