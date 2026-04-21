Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
Durant molts anys va estar al capdavant de la botiga Esports Nabes, especialitzada en esports de muntanya, que ara regenta un dels seus fills
Les muntanyes ploren l'adeu de Narcís Bes i Borrell. Amant de la natura, la muntanya i tot allò relacionat amb el món de la neu, l'històric botiguer d'Esports Nabes, al carrer Ciutadans del Barri Vell de Girona, ha mort aquesta nit. Narcís Bes, havia estat al capdavant de la botiga durant dècades. Esports Nabes va començar de la mà del seu pare, Narcís Bes i Bosch, un negoci de confecció de sabates a mida al carrer Mercaders fa just cent anys. Més tard es van traslladar al carrer Ciutadans i Narcís Bes es va especialitzar en calçat d'home cosit a mà. Durant la postguerra es dedicaven a aconseguir material tècnic que aquí no es podia trobar: grampons, botes de muntanya i esquís que anava a buscar a Andorra i passaven per la frontera. La botiga encara és un referent per a tots aquells amants de l'esports a l'aire lliure.
Narcís Bes Bosch hauria fet 83 anys d’aquí dos dies, el 23 d’abril.
Narcís Bes va tenir quatre fills amb Cristeta Ginesta: Norbert, Jordi -Toti-, Tina i Anna. Tots han seguit la passió cap a la muntanya dels seus pares, i algunss d'ells fins i tot han estat uns referents en el món de l'esquí i les curses per muntanya (Toti i Tina). Norbert Bes és el director del Patronat de Turisme Costa Brava - Girona.
Actualment, Esports Nabes està regentada per Jordi Bes -Toti Bes-, tercera generació del negoci, i la botiga està especialitzada en roba i calçat d'esquí i de muntanya i en tot allò vinculat als esports a l'aire lliure. Molta gent hi va a comprar, però molts altres tambe aprofiten per compartir-hi les les experiències de les seves vivències a les alçades o per consultar dubtes per assolir els seus objectius. Al mostrador és ple d'imatges de clients que han aconseguit pujar muntanyes o de la família en alguna de les competicions.
- Un accident múltiple a l’AP-7 a Sarrià de Ter deixa set ferits
- La Ballena Alegre, de Sant Pere Pescador, escollit millor càmping d’Espanya als ACSI Awards 2026
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- «Em van treure l’estrella Michelin quan vaig començar a la tele»
- Sindicats del Trueta alerten del tancament de quiròfans a la tarda per manca d’infermeres
- Mor un home de 47 anys a Ribes de Freser en caure-li un arbre a sobre
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- «Duia els amics a menjar ‘pollo al ajillo’ i ‘jamón con habas’ i al·lucinaven»