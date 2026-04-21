El PSC de Girona cataloga "d'error majúscul" la gestió que ha fet l'equip de govern amb el Cinema Truffaut
El regidor Maxi Fuentes reclama "més sensibilitat, més visió estratègica i més diàleg" amb temes com aquest
El debat sobre la gestió del Cinema Truffaut de Girona va arribar aquest dilluns al ple municipal. Va ser en el torn de precs i preguntes que el regidor del PSC Maxi Fuentes va criticar durament com l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) havia portat tot el tema i ho va catalogar d'un "error majúscul" per part del tripartit. "Com és possible que el govern hagi dissenyat un concurs com el del Truffaut que pot acabar en mans d'una empresa de Cambrils només per estalviar-se 4.000 euros?", va preguntar Fuentes.
Hi ha dos candidats, ara mateix, que poden gestionar el servei de programació, dinamització i gestió del servei públic municipal de cinema en versió original. Per una banda, el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona (que porta la gestió des de fa 25 anys), que va fer una oferta de 45.980 euros i va rebre una puntuació dels criteris de 42,75 punts, i la Rambla de l'Art-Cambrils AIE, que va fer una oferta 41.140 euros i va rebre una puntuació de 39,75 punts. Els criteris, però, remarquen que preval l'oferta econòmica que no la de les propostes fetes.
"Les coses s'haurien d'haver fet d'una altra manera", va criticar Fuentes. Segons el regidor, s'hauria d'haver fet d'una manera que "valorés la dimensió política, cultural i social del projecte", al mateix temps que "la feina que ha fet durant anys" el Col·lectiu de Crítics de Cinema. Fuentes, així, va assegurar que s'estava en "risc de perdre un projecte cultural amb identitat pròpia".
"Actuar amb sensibilitat"
Fuentes també va recordar que el fet que el Col·lectiu de Crítics pogués perdre la gestió del Truffaut era una "preocupació creixent" per part de la població i que, per això s'havien recollit unes 6.500 firmes. Al mateix temps, va demanar que es fes una "reflexió de cara el futur" per "actuar amb més sensibilitat, més visió estratègica i més diàleg amb els actors implicats".
Per la seva banda, el tinent d'alcaldia i regidor de Cultura, Quim Ayats va retreure a Fuentes que algunes de les afirmacions que havia fet no eren "certes". Va recordar que el procés per seleccionar qui portarà la gestió del cinema és "obert" i que "quan es pugui s'anirà comunicant que es farà".
Al mateix temps, l'alcalde, Lluc Salellas, va remarcar que el més important el passat dissabte (quan vencia el contracte) és que el cinema continués "obert", sense tenir en compte "el procés que s'hagués fet". Això fa que "els gironins puguin continuar gaudint del Truffaut". "La primera fita s'ha complert", va concloure.
Gestió provisional
Mentrestant, el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona continuarà gestionant el Cinema Truffaut mentre no es resolgui el concurs per adjudicar el servei després d'arribar a un acord divendres passat. Tanmateix, no s'ha fixat cap data per formalitzar l’adjudicació.
Subscriu-te per seguir llegint
