Salt omplirà l’Era de Cal Cigarro amb foodtrucks, música i activitats familiars
La vuitena edició del Mercat de la Furgoteca se celebrarà del 24 al 26 d’abril
L’Era de Cal Cigarro de Salt acollirà del 24 al 26 d’abril la vuitena edició del Mercat de la Furgoteca, una cita que tornarà a convertir aquest espai en un punt de trobada amb propostes culinàries, actuacions musicals i activitats per al públic familiar. Enguany, el certamen comptarà amb dinou furgoteques i una programació que s’allargarà durant tres dies.
La mostra oferirà una àmplia varietat de propostes, amb opcions que van des dels entrepans d’autor i les hamburgueses fins a tapes, cuina asiàtica, argentina i mexico-mediterrània, a més de pizzes, crêpes, gelats i altres dolços. També hi haurà oferta sense gluten. Entre els participants hi figuren establiments com Canela Fina, Good Mood Caravan, Glo Street Food, Kaizen on the Road, Nook, The Craftsman, Asian Street Food, El Quinchito, La Santa Fusión, La Forçuda o Shantiko, entre d’altres.
Concerts
La programació musical arrencarà divendres 24 d’abril a les sis de la tarda amb DJ Astra i continuarà a les deu de la nit amb el concert de La Puça. Dissabte 25, a partir de les sis, actuaran La Moderna Big Band, la Girona Marxing Band i la Moderna Drum Line, mentre que a la tarda també hi haurà una sessió de DJ Jorge Peñafiel. La jornada es tancarà a les deu de la nit amb Todos los Gatos son Pardos, grup de rumba d’homenatge al Gato Pérez. Diumenge 26, el programa inclourà una exhibició de gossos policials al matí, una sessió de DJ Dadaa al migdia i el concert de Tarraco Surfers a la tarda.
El mercat mantindrà també l’aposta per les propostes adreçades als més petits. Diumenge al migdia hi haurà un concert de La Colla Pirata i a les quatre de la tarda s’hi representarà “Una paradeta particular”, de la Cia. La Bleda. A més, el recinte disposarà de l’Espai Jugacirc, amb jocs i activitats per acostar diverses disciplines de circ als infants.
L’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, ha destacat que el Mercat de la Furgoteca “creix edició rere edició en quantitat, però sobretot, amb qualitat”, i ha remarcat que aquest any s’han rebut 36 peticions per participar-hi. Per la seva banda, la regidora de Desenvolupament Local, Núria Heras , ha subratllat que la cita s’ha convertit en el tret de sortida de la temporada per a moltes furgoteques i que durant aquell cap de setmana Salt oferirà una proposta diversa tant en l’àmbit culinari com en el musical i familiar.
