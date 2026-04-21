El Sindicat d'Habitatge de Girona denuncia el desnonament d'una família vulnerable per part de l'Ajuntament
El procés de desnonament administratiu de la família, que es remunta a l'abril de 2025, va justificar-se per deutes de lloguer i incompliment de criteris, segons l'Ajuntament
El Sindicat d'Habitatge de Girona ha denunciat que aquest dimarts, a les set del matí, s'ha desnonat una família vulnerable després que l'Ajuntament s'hagués "negat a trobar una solució durant tot un any". Es tracta d'un habitatge ubicat al número 69 del carrer de les Agudes, al barri de Can Gibert del Pla, que forma part dels pisos de protecció oficial del mateix consistori, on ja s'havia produït un intent de desallotjament, sense èxit, l'estiu passat.
El ple municipal d'aquest dilluns va aprovar "l'execució forçosa del desnonament administratiu de l'habitatge". La regidora de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics, M.Àngels Planas, va assegurar que l'habitatge estava ocupat de "forma il·legal" i que hi ha un "procediment rigorós i transparent" per donar resposta a la demanda social de les "famílies de Girona que no poden fer front al cost del lloguer o es troben en situació d'emergència habitacional".
El sindicat, a través d'un comunicat, ha apuntat que l'Ajuntament va "rescindir unilateralment el contracte amb la família sense cap diàleg amb ella ni oferir cap alternativa habitacional" i que va ser llavors quan es va posar en marxa un procediment administratiu. També han assegurat que el consistori va admetre que "que existeix una problemàtica econòmica de la família que ocupa l'immoble i que es tracta d’un habitatge que se li va atorgar precisament per estar en situació de necessitat".
A més, han indicat que "la interlocutòria judicial incorporada a l’expedient és clara en assenyalar que el desallotjament de l'habitatge implica un risc social que l'Ajuntament i els seus serveis han de preveure i evitar, i estableix que, si la situació de la família no ha millorat, caldrà que es prenguin les mesures pertinents al respecte". Lluny d'això, però, l'Ajuntament ha desnonat la família, amb dos menors, "per la via més dura, descartant altres opcions i negant-se a oferir una alternativa per la família".
Procés d'un any
L'origen del procés es remunta a l'abril de 2025, quan el ple municipal va aprovar incoar un expedient de desnonament administratiu. En aquell moment, el consistori, per mitjà de la regidora d'Igualtat Justícia Social, Amy Sabaly, va assegurar que no complia amb una sèrie de criteris. Entre d'altres, que no pagava el lloguer des de fa set anys i que tenia un deute de més de 18.000 euros, o que tenia constància que feia temps que no vivia a l'habitatge, i va permetre l'empadronament d'altres persones. La família va presentar al·legacions, que van quedar desestimades.
De fet, hi havia un ordre d'execució previst pel 21 de juliol, però la Policia Municipal va fer constar hi havia una concentració d'un centenar de persones que bloquejaven l'entrada. Per aquest motiu, es va tornar a citar la família per veure si donava consentiment per entrar al domicili el 5 de setembre, i s'hi va negar.
