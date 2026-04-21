La Universitat de Girona guanyarà 36 places de Medicina en quatre anys
L'increment es farà de forma progressiva a partir del curs 2028-2029 fins al 2031-2032
Un de cada quatre estudiants prové d'altres punts d'Espanya
La Facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG) guanyarà 36 places en quatre anys, en el marc del desplegament del pla del Govern per incrementar l’oferta d’aquests estudis a Catalunya. Segons ha pogut saber aquest diari, l’ampliació es farà de manera progressiva a partir del curs 2028-2029, amb nou places addicionals cada any fins al 2031-2032, quan el grau passarà de les 96 places actuals a 132.
L’augment s’alinea amb l’estratègia impulsada per l’executiu presidit per Salvador Illa, que preveu incrementar de manera global l’oferta de Medicina a les universitats catalanes durant els pròxims anys. En una primera fase, el creixement se centra en centres privats a partir del curs 2026-2027, mentre que l’expansió a les universitats públiques —com és el cas de Girona— arribarà posteriorment.
Precisament, el Col·legi de Metges de Girona ha alertat recentment a aquest diari que ampliar places no garanteix, per si sol, un augment de professionals al sistema sanitari català. L’entitat sosté que una part significativa dels estudiants que arriben de fora acaben exercint fora del territori un cop finalitzen la formació, i defensa que el debat s’hauria de centrar també en reformar el sistema d’accés al grau.
Pel que fa al perfil de l’alumnat, en el cas de Girona es manté un percentatge majoritari d’estudiants procedents de Catalunya. Del darrer curs analitzat, 71 dels 96 alumnes provenen de Catalunya, mentre que 24 són de la resta de l’Estat, és a dir, un 25% del total i només un procedeix de fora. Això situa la UdG per sota de la mitjana catalana pel que fa a presència d’estudiants d’altres territoris, un dels punts que ha generat debat en el sector.
El districte únic obre la porta a una competència més gran en determinats territoris que ofereixen graus que en altres punts de l'Estat tenen menys places o que tenen universitats més ben valorades.
Repte logístic d'espais
En paral·lel a aquest creixement, la UdG afronta reptes logístics importants. Els estudis de Medicina conviuen actualment amb la titulació d'Infermeria al Campus Centre del carrer Emili Grahit, on també està previst que s’hi incorpori el grau de Farmàcia a partir del curs 2027-2028.. Aquesta situació obligarà part de l’alumnat a desplaçar-se a Montilivi per fer pràctiques per manca d’espais disponibles.
La universitat ha fet alguns moviments per alleugerir la pressió, com l’adquisició recent d’un edifici adjacent on s’ha traslladat la biblioteca, amb l’objectiu de guanyar espais docents. Tot i això, la solució definitiva no arribarà fins al trasllat al futur Campus de Salut vinculat al nou hospital Trueta, projectat entre Girona i Salt, que ha de permetre concentrar els estudis sanitaris en unes instal·lacions adaptades al creixement previst d’estudiants.
