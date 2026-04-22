Una bossa llançada per la finestra d'un cotxe destapa dos presumptes traficants a Salt

Una patrulla conjunta de Policia Local i Mossos va seguir un vehicle sospitós i va interceptar 200 grams de cabdells marihuana i 1.600 euros

Els cabdells de marihuana i els diners intervinguts per la Policia Local de Salt i els Mossos d'Esquadra. / ajuntament de Salt

Eva Batlle

Salt

La Policia Local de Salt i els Mossos d’Esquadra han detingut dues persones a Salt per un presumpte delicte contra la salut pública després d’interceptar un vehicle sospitós i localitzar-hi uns 200 grams de cabdells de marihuana i prop de 1.600 euros en metàl·lic.

L’actuació es va iniciar cap a tres quarts d’una de la matinada de diumenge a dilluns, quan una patrulla mixta dels dos cossos va detectar un vehicle aturat al carrer Elisenda de Montcada amb els llums encesos. Davant d’aquesta situació, var alertar la sala perquè es fes seguiment del cotxe a través de la càmera de seguretat ciutadana instal·lada en aquest sector del municipi.

Al cap d’uns minuts, els agents van observar com una persona sortia d’un dels edificis de la zona amb una bossa a les mans i pujava al vehicle. Amb aquesta informació, una altra patrulla de la Policia Local de Salt va interceptar el cotxe quan circulava en direcció al carrer Àngel Guimerà.

Va ser en aquell moment quan els policies van veure com el copilot llençava la bossa per la finestra. Els agents la van recuperar immediatament i van comprovar que a dins hi havia cabdells, presumptament de marihuana.

Segons han informat fonts municipals, a l’interior de la bossa hi havia uns 200 grams de marihuana. En l’escorcoll posterior, a més, els agents van intervenir prop de 1.600 euros en metàl·lic en bitllets fraccionats.

Amb aquests indicis, la Policia Local de Salt i els Mossos d’Esquadra van detenir els dos ocupants del vehicle per un presumpte delicte contra la salut pública.

