Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
recomanacions Sant Jordipobresa Gironaocupacions GironaERO NestléhomeopatiaGirona-Betis
instagramlinkedin

La Creu Roja connecta 95 candidats i 7 empreses en una trobada d'ocupació a Girona

El Centre Cultural La Mercè ha acollit la jornada, que s'ha desplegat de forma simultània a les quatre demarcacions catalanes amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral

La trobada entre candidats i empreses, aquest matí. / Creu Roja Girona

Meritxell Comas

Girona

El Centre Cultural La Mercè de Girona ha acollit aquest matí la 7a edició del Networking d'Ocupació de la Creu Roja, un espai de trobada que vol posar en contacte candidats i empreses de diversos sectors, des del comerç a l'educació, passant pel medi ambient, la salut, els serveis socials, l'hostaleria i el turisme.

L'esdeveniment, que s'ha dut a terme de manera simultània a les quatre demarcacions catalanes, ha reunit a Girona un total de 95 candidats que formen part dels projectes d'ocupació de l'entitat i 7 empreses gironines amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral. En el conjunt de Catalunya, ha posat en contacte 300 candidats i 70 empreses.

La trobada s'emmarca en el projecte Repte Social Empresarial, finançat pel Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social (POISES), i cofinançat pel Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu, a més de fons propis de la institució.

A Catalunya, la Creu Roja va acompanyar l’any 2025 en l’àmbit de l’ocupació un total de 11.755 persones, amb més d’un 46% d’inserció entre les persones participants en els diferents itineraris. 

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents