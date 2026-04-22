La Creu Roja connecta 95 candidats i 7 empreses en una trobada d'ocupació a Girona
El Centre Cultural La Mercè ha acollit la jornada, que s'ha desplegat de forma simultània a les quatre demarcacions catalanes amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral
El Centre Cultural La Mercè de Girona ha acollit aquest matí la 7a edició del Networking d'Ocupació de la Creu Roja, un espai de trobada que vol posar en contacte candidats i empreses de diversos sectors, des del comerç a l'educació, passant pel medi ambient, la salut, els serveis socials, l'hostaleria i el turisme.
L'esdeveniment, que s'ha dut a terme de manera simultània a les quatre demarcacions catalanes, ha reunit a Girona un total de 95 candidats que formen part dels projectes d'ocupació de l'entitat i 7 empreses gironines amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral. En el conjunt de Catalunya, ha posat en contacte 300 candidats i 70 empreses.
La trobada s'emmarca en el projecte Repte Social Empresarial, finançat pel Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social (POISES), i cofinançat pel Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu, a més de fons propis de la institució.
A Catalunya, la Creu Roja va acompanyar l’any 2025 en l’àmbit de l’ocupació un total de 11.755 persones, amb més d’un 46% d’inserció entre les persones participants en els diferents itineraris.
- Mor Narcís Bes, històric botiguer del Barri Vell de Girona
- Pànic al descens: La salvació més cara en 18 anys
- Li roben una bicicleta de 12.000 euros mentre era en una cafeteria del Barri Vell de Girona i els Mossos la recuperen
- La faceta més saludable dels germans Roca: difonen un estudi clau per al futur dels gironins
- Si torno, em mataran': Un dels rostres gironins de la regularització
- Carta d'una lectora: 'Quants diners destina l'Ajuntament a reparar els danys provocats pels orins de gos?
- L'Ajuntament de Girona exigeix als ocupants de l'antiga fàbrica Simon que abandonin l'espai en vuit dies hàbils
- El torró de Sant Jordi de Tuyarro, una especialitat del 1930 que torna cada Diada